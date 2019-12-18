Постный салат из тофу с морковью и апельсиновой заправкой

Вкусное и полезное блюдо для Рождественского поста

Салат из тофу с морковью Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и закончится 6 января. В это время нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу:

Мы предлагаем приготовить вкусный салат из соевого сыра тофу с молодой морковью и ароматной апельсиновой заправкой.

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Салат из тофу с морковью и апельсинами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г твердого тофу

10-12 мелких сладких морковок

3-4 зубчика чеснока

1 ч. л. кумина

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лепестков миндаля

Соль

Для заправки:

Сок 1 апельсина

Сок 1/2 лимона

1 ч .л. острой горчицы

2 ч. л. свежего тертого имбиря

3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда

1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили

Салатные листья для подачи

Способ приготовления:

Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место. Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля. Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут. Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

Как подавать салат

Выложить обжаренный тофу и морковь на тарелку с салатом, полить соусом и украсить обжаренным миндалем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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