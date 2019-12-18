Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Постный салат из тофу с морковью и апельсиновой заправкой

Вкусное и полезное блюдо для Рождественского поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Салат из тофу с морковью
Салат из тофу с морковью
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и закончится 6 января. В это время нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу:

Мы предлагаем приготовить вкусный салат из соевого сыра тофу с молодой морковью и ароматной апельсиновой заправкой.

Читайте также:
Как сделать постные сырники из тофу с бананом

Салат из тофу с морковью и апельсинами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г твердого тофу
  • 10-12 мелких сладких морковок
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. кумина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лепестков миндаля
  • Соль

Для заправки:

  • Сок 1 апельсина
  • Сок 1/2 лимона
  • 1 ч .л. острой горчицы
  • 2 ч. л. свежего тертого имбиря
  • 3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда
  • 1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили
  • Салатные листья для подачи

Способ приготовления:

  1. Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место.
  2. Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля.
  3. Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут.
  4. Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

Как подавать салат

Выложить обжаренный тофу и морковь на тарелку с салатом, полить соусом и украсить обжаренным миндалем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салаты из тунца на Новый год: ТОП-5 рецептов Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой Как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях
апельсины салат Рождественский пост рецепт как приготовить тофу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
5 головних антитрендів зими-2020
5 головних антитрендів зими-2020
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
На конкурсе
На конкурсе "Мисс Вселенная 2019" победила красавица из ЮАР
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)