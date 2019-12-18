Постный салат из тофу с морковью и апельсиновой заправкой
Вкусное и полезное блюдо для Рождественского поста
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и закончится 6 января. В это время нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.
Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу:
Мы предлагаем приготовить вкусный салат из соевого сыра тофу с молодой морковью и ароматной апельсиновой заправкой.
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Салат из тофу с морковью и апельсинами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 38 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г твердого тофу
- 10-12 мелких сладких морковок
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кумина
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лепестков миндаля
- Соль
Для заправки:
- Сок 1 апельсина
- Сок 1/2 лимона
- 1 ч .л. острой горчицы
- 2 ч. л. свежего тертого имбиря
- 3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда
- 1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили
- Салатные листья для подачи
Способ приготовления:
- Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место.
- Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля.
- Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут.
- Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.
Как подавать салат
Выложить обжаренный тофу и морковь на тарелку с салатом, полить соусом и украсить обжаренным миндалем.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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