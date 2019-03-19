Постный салат с редисом и кимчи от участницы "МастерШеф. Профессионалы"

Оригинальный постный рецепт

Юлия Прохода Фото: пресс-служба СТБ

Участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Юлия Прохода поделилась с Сегодня.Lifestyle рецептом необычного постного блюда: салата с редисом и корейской квашеной пекинской капустой – кимчи.

Салат с редисом и кимчи

Ингредиенты на 6 порций:

Дайкон – 350 г

Редис (желательно разного сорта и цвета) – 450 г

Кунжут – 25 г

Соль морская – 3 г

Масло из виноградных косточек – 60 г

Кимчи (грубо нарезанное) – 150 г

Жидкость от кимчи – 20 г

Темное кунжутное масло – 5 г

Салат бейби рамэн – 2 головки

Рецепт приготовления:

Дайкон зачистить, нарезать хаотичными кусками по 2,5 см. Готовить в пароварке до состояния альденте (12-15 минут). Редис разрезать на две части. Кунжут обжарить на сковороде. 5 г жареного кунжута оставить на сервировку, остальной смешиваем с щепоткой соли и перетираем в ступке в однородную массу. В кунжут с солью добавить 15 г виноградного масла и смешать. Половину кимчи перебить в блендере до состояния пюре, поместить в миску и перемешать с остальным кимчи, жидкостью кимчи, кунжутным маслом и остатком виноградного масла. Салат рамен разрезать вдоль пополам, каждую половину обжечь на огне со стороны разреза. Затем разделить салат на отдельные листья. Рамен, дайкон, редис, смесь кимчи перемешать, посолить по вкусу и выложить на тарелку. Полить сверху кунжутной смесью и посыпать кунжутом.

Участница "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Прохода Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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