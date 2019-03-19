Постный салат с редисом и кимчи от участницы "МастерШеф. Профессионалы"
Оригинальный постный рецепт
Участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Юлия Прохода поделилась с Сегодня.Lifestyle рецептом необычного постного блюда: салата с редисом и корейской квашеной пекинской капустой – кимчи.
Салат с редисом и кимчи
Ингредиенты на 6 порций:
- Дайкон – 350 г
- Редис (желательно разного сорта и цвета) – 450 г
- Кунжут – 25 г
- Соль морская – 3 г
- Масло из виноградных косточек – 60 г
- Кимчи (грубо нарезанное) – 150 г
- Жидкость от кимчи – 20 г
- Темное кунжутное масло – 5 г
- Салат бейби рамэн – 2 головки
Рецепт приготовления:
- Дайкон зачистить, нарезать хаотичными кусками по 2,5 см. Готовить в пароварке до состояния альденте (12-15 минут).
- Редис разрезать на две части.
- Кунжут обжарить на сковороде. 5 г жареного кунжута оставить на сервировку, остальной смешиваем с щепоткой соли и перетираем в ступке в однородную массу.
- В кунжут с солью добавить 15 г виноградного масла и смешать.
- Половину кимчи перебить в блендере до состояния пюре, поместить в миску и перемешать с остальным кимчи, жидкостью кимчи, кунжутным маслом и остатком виноградного масла.
- Салат рамен разрезать вдоль пополам, каждую половину обжечь на огне со стороны разреза. Затем разделить салат на отдельные листья.
- Рамен, дайкон, редис, смесь кимчи перемешать, посолить по вкусу и выложить на тарелку. Полить сверху кунжутной смесью и посыпать кунжутом.
Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.
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Источник: Сегодня