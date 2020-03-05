Постный завтрак от Юлии Высоцкой: лаваш с овощной начинкой
Рецепт рулета из лаваша с запеченными овощами
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение семи недель православным нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. Исключения делают для больных, беременных и детей.
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Лаваш с начинкой из запеченных овощей по рецепту Юлии Высоцкой – отличная идея для постного завтрака. Если вы приготовите овощи накануне, то утром сделаете рулет за считанные минуты.
Лаваш со сладким перцем, тыквой и авокадо
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 501 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 1 шт.
- Тыква — 300 г
- Перец сладкий красный — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Свекла — 100 г кг
- Лук красный — 1 шт.
- Тархун — 1 пучок
- Чеснок — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Масло оливковое — 20 мл
- Тмин — 5 г
- Кориандр семена — 5 г
- Перец черный молотый — 5 г
- Соль морская — 5 г
Смотрите видео, как сделать хрустящие конвертики из лаваша:
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180-200 °С.
- Чеснок почистить и мелко порубить.
- Оливковое масло смешать с чесноком, тмином, перцем и семенами кориандра.
- Свеклу натереть получившимся маринадом, завернуть в фольгу и запекать в разогретой духовке 20–40 минут (в зависимости от размера свеклы), а затем почистить.
- Точно так же натереть маринадом и запечь тыкву, только перед тем, как она будет полностью готова, развернуть фольгу и поместить ее под гриль, чтобы получилась золотистая корочка.
- Перец запечь в духовке до готовности, положить в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить на несколько минут, а затем снять с него кожицу.
- Лук почистить, нарезать полукольцами и ошпарить кипятком, чтобы вышла горечь.
- Свеклу, сладкий перец и тыкву нарезать полосками.
- Лаваш развернуть, ближе к одному краю выложить нарезанные свеклу, тыкву и перец, посолить, поперчить.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, ложкой вынуть мякоть из одной половинки на тарелку, полить соком лимона, посолить и поперчить.
- Другую половинку авокадо размять и выложить сверху.
- Добавить тархун, нарезанный лук и аккуратно свернуть лаваш конвертом.
Совет от Юлии Высоцкой
Запекать овощи для такого лаваша лучше накануне. А еще можно сделать его с морковью, бататом, вялеными помидорами или добавить сельдерей, цветную капусту и огурец — получится хрустящая начинка. Вместо лаваша можно взять тортильи, а специи добавляйте любые, которые вам нравятся!
Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами. "Сегодня" также делились рецептом лаваша с грибами.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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