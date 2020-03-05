Постный завтрак от Юлии Высоцкой: лаваш с овощной начинкой

Рецепт рулета из лаваша с запеченными овощами

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение семи недель православным нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. Исключения делают для больных, беременных и детей.

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Лаваш с начинкой из запеченных овощей по рецепту Юлии Высоцкой – отличная идея для постного завтрака. Если вы приготовите овощи накануне, то утром сделаете рулет за считанные минуты.

Лаваш со сладким перцем, тыквой и авокадо

Рулет из лаваша с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

501 ккал на порцию

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 шт.

Тыква — 300 г

Перец сладкий красный — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Свекла — 100 г кг

Лук красный — 1 шт.

Тархун — 1 пучок

Чеснок — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Масло оливковое — 20 мл

Тмин — 5 г

Кориандр семена — 5 г

Перец черный молотый — 5 г

Соль морская — 5 г

Смотрите видео, как сделать хрустящие конвертики из лаваша:

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180-200 °С. Чеснок почистить и мелко порубить. Оливковое масло смешать с чесноком, тмином, перцем и семенами кориандра. Свеклу натереть получившимся маринадом, завернуть в фольгу и запекать в разогретой духовке 20–40 минут (в зависимости от размера свеклы), а затем почистить. Точно так же натереть маринадом и запечь тыкву, только перед тем, как она будет полностью готова, развернуть фольгу и поместить ее под гриль, чтобы получилась золотистая корочка. Перец запечь в духовке до готовности, положить в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить на несколько минут, а затем снять с него кожицу. Лук почистить, нарезать полукольцами и ошпарить кипятком, чтобы вышла горечь. Свеклу, сладкий перец и тыкву нарезать полосками. Лаваш развернуть, ближе к одному краю выложить нарезанные свеклу, тыкву и перец, посолить, поперчить. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, ложкой вынуть мякоть из одной половинки на тарелку, полить соком лимона, посолить и поперчить. Другую половинку авокадо размять и выложить сверху. Добавить тархун, нарезанный лук и аккуратно свернуть лаваш конвертом.

Совет от Юлии Высоцкой

Запекать овощи для такого лаваша лучше накануне. А еще можно сделать его с морковью, бататом, вялеными помидорами или добавить сельдерей, цветную капусту и огурец — получится хрустящая начинка. Вместо лаваша можно взять тортильи, а специи добавляйте любые, которые вам нравятся!

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами. "Сегодня" также делились рецептом лаваша с грибами.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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