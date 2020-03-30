Повышают защитные силы организма: ТОП-5 специй для иммунитета
Лучшие пряности от простуды
Натуральные специи не только преображают вкус блюд, но и позитивно воздействуют на защитные силы организма и укрепляют иммунитет. Помимо этого, большинство пряностей улучшают пищеварение. Но стоит помнить, что употреблять их нужно осторожно, особенно при наличии хронических недугов органов ЖКТ.
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Столько можно съедать одной из согревающих специй или их смеси? Оптимально – чайную ложку. Иммуностимулирующий эффект будет сильнее, если добавлять их в готовую пищу, иначе полезные свойства частично потеряются.
Имбирь
Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Если вы чувствуете неприятное першение в горле, приготовьте себе чашечку имбирного чая с медом и лимоном.
Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:
Кроме этого, имбирь с успехом применяют для облегчения мигрени, артрита и мышечных болей. А по своей способности снимать периодические боли у женщин он не уступает ибупрофену.
Корица
Корица – это пряность, которую делают из внутренней коры одноименного дерева. Уникальные свойства специи обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.
Корица улучшает кровоснабжение даже малейших капилляров: разжижает кровь, и тогда она свободнее течет по сосудам. А замерзнуть и простудиться при нормальном кровообращении сложнее.
Гвоздика
Гвоздика – мелкие бутоны миртового дерева, обладающие жгучим вкусом и обильным ароматом. Эта пряность улучшает кровообращение, укрепляет желудок и печень, а гвоздичное масло успокаивает нервную систему.
Гвоздика – один из лучших продуктов, которые мы можем употреблять для укрепления иммунитета. Все потому, что она увеличивает количество лейкоцитов в организме, что помогает нам бороться с инфекциями.
Кардамон
Свежие семена кардамона обычно имеют тонкий аромат и сладковато-жгучий вкус. Тысячелетиями с их помощью лечили кашель, ожирение, боли в животе и головные боли.
Кардамон обладает общеукрепляющим, муколитическим и потогонным действием. В наши дни его рекомендуют при астме, мигрени и болях в горле. Чай с кардамоном прекрасно согревает и помогает при простуде и кашле.
Куркума
Эту пряность из семейства имбирных не только добавляют в пищу, но и с древних времен используют в качестве противовоспалительного средства.
Куркума полезна для повышения иммунитета, улучшения работы кровеносной системы и от боли в суставах. Теплое молоко с ложкой куркумы – идеальный напиток, если вы замерзли.
Рецепт золотого латте для укрепления иммунитета
Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл
- Куркума – 1,5 ч.л.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Перец черный – 2 горошин
- Корица – 1 ч.л.
- Кардамон – 2 шт
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Молоко доводим до кипения и снимаем с плиты.
- Добавляем все специи, хорошо перемешиваем и даем настояться 5 минут.
- Процеживаем через сито, взбиваем блендером до образования пенки.
- В кружку наливаем мед и добавляем латте.
Напомним, ранее мы писали, какие специи борются с бактериями.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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