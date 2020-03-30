Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Повышают защитные силы организма: ТОП-5 специй для иммунитета

Лучшие пряности от простуды

Ирина Павлина
Сегодня, 09:02

Натуральные специи не только преображают вкус блюд, но и позитивно воздействуют на защитные силы организма и укрепляют иммунитет. Помимо этого, большинство пряностей улучшают пищеварение. Но стоит помнить, что употреблять их нужно осторожно, особенно при наличии хронических недугов органов ЖКТ.

Читайте также:
Как повысить иммунитет во время карантина

Столько можно съедать одной из согревающих специй или их смеси? Оптимально – чайную ложку. Иммуностимулирующий эффект будет сильнее, если добавлять их в готовую пищу, иначе полезные свойства частично потеряются.

Имбирь

Имбирь полезен для здоровья
Имбирь полезен для здоровья
Фото: freepik.com

Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Если вы чувствуете неприятное першение в горле, приготовьте себе чашечку имбирного чая с медом и лимоном.

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

Кроме этого, имбирь с успехом применяют для облегчения мигрени, артрита и мышечных болей. А по своей способности снимать периодические боли у женщин он не уступает ибупрофену.

Корица

Корица отлично согревает
Корица отлично согревает
Фото: freepik.com

Корица – это пряность, которую делают из внутренней коры одноименного дерева. Уникальные свойства специи обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.

Корица улучшает кровоснабжение даже малейших капилляров: разжижает кровь, и тогда она свободнее течет по сосудам. А замерзнуть и простудиться при нормальном кровообращении сложнее.

Гвоздика

Гвоздика помогает при зубной боли
Гвоздика помогает при зубной боли
Фото: Pixabay

Гвоздика – мелкие бутоны миртового дерева, обладающие жгучим вкусом и обильным ароматом. Эта пряность улучшает кровообращение, укрепляет желудок и печень, а гвоздичное масло успокаивает нервную систему.

Гвоздика – один из лучших продуктов, которые мы можем употреблять для укрепления иммунитета. Все потому, что она увеличивает количество лейкоцитов в организме, что помогает нам бороться с инфекциями.

Кардамон

Семена кардамона – зеленого цвета
Семена кардамона – зеленого цвета
Фото: Pixabay

Свежие семена кардамона обычно имеют тонкий аромат и сладковато-жгучий вкус. Тысячелетиями с их помощью лечили кашель, ожирение, боли в животе и головные боли.

Кардамон обладает общеукрепляющим, муколитическим и потогонным действием. В наши дни его рекомендуют при астме, мигрени и болях в горле. Чай с кардамоном прекрасно согревает и помогает при простуде и кашле.

Куркума

Куркума улучшает память и настроение
Куркума улучшает память и настроение
Фото: freepik.com

Эту пряность из семейства имбирных не только добавляют в пищу, но и с древних времен используют в качестве противовоспалительного средства.

Куркума полезна для повышения иммунитета, улучшения работы кровеносной системы и от боли в суставах. Теплое молоко с ложкой куркумы – идеальный напиток, если вы замерзли.

Рецепт золотого латте для укрепления иммунитета

Золотое латте с пряностями
Золотое латте с пряностями
Фото: Pixabay

Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума.

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл
  • Куркума – 1,5 ч.л.
  • Имбирь – 1 ч.л.
  • Перец черный – 2 горошин
  • Корица – 1 ч.л.
  • Кардамон – 2 шт
  • Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Молоко доводим до кипения и снимаем с плиты.
  2. Добавляем все специи, хорошо перемешиваем и даем настояться 5 минут.
  3. Процеживаем через сито, взбиваем блендером до образования пенки.
  4. В кружку наливаем мед и добавляем латте.

Напомним, ранее мы писали, какие специи борются с бактериями.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Україна вдома": врач-педиатр рассказала, как укрепить иммунитет ребенка и почему это важно Как приготовить домашние яблочные чипсы с корицей Как приготовить согревающий сбитень с медом Для укрепления иммунитета: рецепт полезного имбирного напитка от Григория Германа
ОРВИ специи иммунитет имбирь корица пряности
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Специалисты назвали оптимальный размер талии у мужчин и женщин
Специалисты назвали оптимальный размер талии у мужчин и женщин
Девушка звезды Ливерпуля - вирусные видео и натуральная красота
Девушка звезды Ливерпуля - вирусные видео и натуральная красота

Популярные статьи

Вчера, 18:05Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул проект в четвертом выпуске

27 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

27 мартаПсихология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

27 мартаТехно

Потенциально опасный астероид полетит к Земле в апреле 2020 года

27 мартаFun

Заплаканная стюардесса попрощалась с пассажирами из-за COVID-19: видео

27 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

27 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

27 мартаFood

Бананы: польза и вред для здоровья

27 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев в больнице с подозрением на коронавирус: жена артиста сделала заявление

27 мартаTravel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

27 мартаWellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

Новости партнеров

Дівчинка виросла: як змінилася
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
Зірка «Чудового століття» показала себе в неохайному вигляді
Зірка «Чудового століття» показала себе в неохайному вигляді
Актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису – 80. Фотогалерея
Актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису – 80. Фотогалерея
Як використання гаджетів пошкоджує дитячий мозок: чим це загрожує
Як використання гаджетів пошкоджує дитячий мозок: чим це загрожує
Махідевран показала свою реальну сім'ю
Махідевран показала свою реальну сім'ю
Врачи нашли взаимосвязь между почерком человека и его болезнями
Врачи нашли взаимосвязь между почерком человека и его болезнями
Как сбивать высокую температуру у ребенка - совет врача
Как сбивать высокую температуру у ребенка - совет врача