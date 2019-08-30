Премьера "МастерШеф" 9 сезон: на кастинг придет травести-дива

На отборе собрались интересные личности

Судьи "МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

30 августа в эфире телеканала СТБ стартует долгожданный 9-й сезон шоу "МастерШеф". Теперь программа выходит по пятницам.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский проведут кастинг среди всех желающих попасть на проект. Условия неизменны, как и восемь лет назад: за 45 минут аматор должен приготовить вкусное качественное хорошее блюдо. Если как минимум двое судей скажут "да", человек получит белый фартук. А это – следующий этап отбора и шанс пройти в двадцатку девятого сезона.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Часто люди мечтают попасть в "МастерШеф", чтобы кардинально изменить свою жизнь. В этом году потомственный военный, food-фотограф и даже машинист электропоезда захотят оставить свои профессии в прошлом. Но один из участников окажется самым уникальным за все сезоны "МастерШеф". Он артист травести-шоу!

"Я занимаюсь этим делом уже 11 лет. Моего персонажа зовут Лолита Амбер – это маленькая интересная девушка, никаких извращений. Я понимаю, кто такая Лолита, а кто я. Если человек отделяет своего персонажа от собственного "я" – это нормально. К тому же, моя семья относится ко мне и к моей профессии отлично. Это же мои родители!" – рассказывает участник.

Лолита Амбер – травести-дива Фото: пресс-служба СТБ

Кстати, Эктор Хименес-Браво говорит, что кастинг 9-го сезона ему запомнился и понравился больше, чем отборы в предыдущие годы. Удастся ли травести-артисту пройти кастинг, и кто еще сумеет попасть на проект, увидим 30 августа на канале СТБ.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается базовой. А Лиза Глинская поделилась рецептом тертого ягодного пирога.

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