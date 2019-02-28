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Премьера "МастерШеф. Профессионалы": на кастинг придут лучшие шеф-повара

Когда ждать шоу в эфире, читайте в материале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54
Премьера "МастерШеф" состоится 2 марта Фото: пресс-служба СТБ
Премьера "МастерШеф" состоится 2 марта
Фото: пресс-служба СТБ

В субботу, 2 марта, состоится премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы". Впервые участниками станут не кулинары-аматоры, а настоящие шефы с опытом. 

Профессионалам задали привычные условия: за 45 минут человек должен приготовить свое коронное блюдо. И если хотя бы два судьи скажут участнику "да", то он проходит в следующий этап. 

Как признался Эктор Хименес-Браво, который недавно примерил образ президента, уже на этапе готовки некоторые профи моментально запомнились. Есть несколько участников, которые приготовили свое блюдо не за 45 минут, а за 25, убрали рабочие поверхности, и помогали другим участникам. Хотя, как говорит Эктор, здесь нет ничего сверхъестественного, ведь в ресторане повар обязан выдать блюдо за 15 минут. 

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

Попробовать свои силы придут шеф-повар главного мясного ресторана в центре Киева, владелица собственного ресторана в Одессе, известные кондитеры, и даже повара детских столовых.  Каждый из участников постарается изощриться перед жюри. А как говорит руководитель "МастерШеф. Профессионалы", в этом сезоне по-новому откроется мир кондитерского искусства. 

Кто из профессионалов не сможет впечатлить судей, а кто пройдет в следующий этап, увидим в эту субботу на канале СТБ. 

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы".  Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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