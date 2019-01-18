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Пресное и дрожжевое: как приготовить слоеное тесто

Молоко охлаждаем, тесто вымешиваем, пока не начнет отходить от стенок посуды, и четырежды ставим в холодильник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Слоеное тесто нужно раскатать несколько раз Фото: depositphotos.com
Слоеное тесто нужно раскатать несколько раз
Фото: depositphotos.com

Слоеное тесто может быть дрожжевым или пресным. Из него получаются вкусные домашние круассаны, слоеные пирожки, торт "Наполеон", "улитки с изюмом", слойки с шоколадом, абрикосами или грушами. Приготовленное слоеное тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить.

Слоеное пресное тесто

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Пресное слоеное тесто
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 10 г соли
  • 50 г сливочного масла
  • 125 мл холодного молока
  • 125 г мл холодной воды
  • 350 г сливочного масла 82% 

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте муку, соль, масло (50 г), молоко и воду. Замешивайте тесто, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
  2. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, посыпанную мукой, уберите в холодильник под пленку минимум на 30 минут.
  3. Масло раскатайте в квадрат толщиной 1 см. Тесто раскатайте от центра в 4 направлениях. На него выложите масло, накройте внахлест свободными концами теста.
  4. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 25х70 см, затем сложите тесто втрое, разверните на 45 °С, еще раз раскатайте и сложите втрое. Уберите в холодильник под пленку на 30 минут.
  5. Разверните снова на 45 °С, проделайте предыдущую процедуру, снова поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите двойную раскатку и отдых в холодильнике еще раз.
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Слоеное тесто дрожжевое

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Слоеное дрожжевое тесто
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 10 г соли
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 125 г холодного масла
  • 125 г холодной воды
  • 200 г сливочного масла 82% 

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды.
  2. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов.
  3. Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста.
  4. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20 х 60 сантиметров, затем сложите тесто втрое.
  5. Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут.
  6. Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое.
  7. Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут.
  8. Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами теста для вафель. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить тесто для сладкого рулета. Кроме этого, мы сообщали, как приготовить идеальное песочное тесто.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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Источник: Сегодня
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