Пресное и дрожжевое: как приготовить слоеное тесто

Молоко охлаждаем, тесто вымешиваем, пока не начнет отходить от стенок посуды, и четырежды ставим в холодильник

Слоеное тесто нужно раскатать несколько раз Фото: depositphotos.com

Слоеное тесто может быть дрожжевым или пресным. Из него получаются вкусные домашние круассаны, слоеные пирожки, торт "Наполеон", "улитки с изюмом", слойки с шоколадом, абрикосами или грушами. Приготовленное слоеное тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить.

Слоеное пресное тесто

Пресное слоеное тесто Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г муки

10 г соли

50 г сливочного масла

125 мл холодного молока

125 г мл холодной воды

350 г сливочного масла 82%

Рецепт приготовления:

Смешайте муку, соль, масло (50 г), молоко и воду. Замешивайте тесто, пока оно не будет отставать от стенок посуды. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, посыпанную мукой, уберите в холодильник под пленку минимум на 30 минут. Масло раскатайте в квадрат толщиной 1 см. Тесто раскатайте от центра в 4 направлениях. На него выложите масло, накройте внахлест свободными концами теста. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 25х70 см, затем сложите тесто втрое, разверните на 45 °С, еще раз раскатайте и сложите втрое. Уберите в холодильник под пленку на 30 минут. Разверните снова на 45 °С, проделайте предыдущую процедуру, снова поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите двойную раскатку и отдых в холодильнике еще раз.

Слоеное тесто дрожжевое

Слоеное дрожжевое тесто Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г муки

20 г свежих дрожжей

10 г соли

50 г сахара

1 яйцо

125 г холодного масла

125 г холодной воды

200 г сливочного масла 82%

Рецепт приготовления:

Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов. Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20 х 60 сантиметров, затем сложите тесто втрое. Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут. Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое. Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут. Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз.

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