Продлеваем сезон витаминов: рецепты оригинальных августовских варений

Готовим джемы из слив, яблок, помидоров, кабачков и дыни

Варенье из августовских фруктов и ягод Фото: pixabay.com

На первый взгляд кажется, что вареньем давно никого не удивить. Но так ли это? Поразить гостей помогут варенья из августовских плодов, которые по вкусу и аромату не уступают привычным, но с первого раза гостям будет трудно догадаться, что за десерт перед ними.

Сливовое варенье с персиком и грецким орехом

Сливовое варенье Фото: pixabay.com

На 0,5-литровую банку: 350 г крепких слив (16 штук), 4 грецких ореха, 1/4 персика, 200 г сахара.

Рецепт приготовления:

Отобрать целые и твердые сливы. Вымыть. Сделать разрез и вынуть косточку. На место косточки вставить четвертинку грецкого ореха (или целое абрикосовое ядрышко). Орехи предварительно нужно ошпарить кипятком. Аккуратно уложить начиненные сливы в банку, выкладывая на каждый ряд слив по дольке очищенного от кожицы персика. Залить в банку со сливами кипяток, прикрыть ошпаренной крышкой и дать постоять 2-3 минуты. Воду со слив слить в кастрюльку, всыпать сахар, довести до кипения и залить в банки со сливами. Банки закатать и хорошо укутать. Для усиления аромата варенья к сливам добавляют дольки персика.

Варенье из незрелых помидоров с орехами

Томатное варенье Фото: pixabay.com

1 кг зеленых помидоров, 100-150 г ядер грецких орехов, 1,3 кг сахара, 1,5 стакана воды.

Рецепт приготовления:

Мелкие зеленые помидоры (3-4 см) вымыть и положить на 2-3 часа в раствор соды (20 г питьевой соды на 1 л воды), снова вымыть и переложить в тазик для варки. Ядра грецких орехов слегка поджарить на сковороде и разрезать на несколько частей. Помидоры и орехи залить горячим сахарным сиропом и варить в три приема по 8-10 минут, последний раз варить до готовности. Закатать в банки и укутать.

Варенье из дыни

Дынное варенье Фото: pixabay.com

Сироп – на 1 кг дыни – 1,2 кг сахара и 1,5 стакана воды.

Рецепт приготовления:

Для варенья берут не совсем зрелые дыни с плотной и ароматной мякотью. Очищают от семян и корки и режут кусочками 5х3 см. Бланшируют в кипящей воде 5-8 минут, охлаждают водой и заливают горячим сиропом. Варят по 2-3 минуты через 6 часов выдержки, в третий раз, после 10-12 часов выдержки, варят до готовности, добавляя в конце на 1 кг варенья 0.05 г ванилина и 3 г лимонной кислоты. Горячее варенье разливают по банкам и закатывают.

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Варенье из кабачков с лимоном

Варенье из кабачков с лимоном Фото: depositphotos.com

Кабачок (очищенный) – 1 кг, лимон (крупный) – 1 шт., сахар – 800 г.

Рецепт приготовления:

Очистить кабачок от кожуры и семечек. Порезать кабачок как можно мельче в ту посуду, где будете варить. Натереть на крупной терке в ту же посуду 1 крупный лимон с цедрой. Засыпать 800 грамм сахарного песка. Перемешать. Оставить на одну ночь. Утром все должно растаять. Может появиться очень много сока. Поставить на огонь, довести до кипения, дать покипеть примерно пять минут. Снять с огня и оставить на 5-7 часов. Снова поставить на огонь и варить как обычное варенье 40 минут. Закатать в банки. Ни в какой момент, ни в коем случае, не добавлять воды.

Яблочно-апельсиновый мармелад

Яблочный мармелад Фото: pixabay.com

1 кг яблок, 2-4 апельсина, 2/3-1 стакан сахара, 2 пакетика желирующего средства для варенья (содержит пектин, но не желатин).

Рецепт приготовления:

У апельсинов натереть на мелкой терке цедру (только окрашенную часть кожицы). Цедры достаточно 2-3 чайные ложки. Сок выжать. Яблоки почистить от кожуры и семян и порезать. В глубокую сковороду влить примерно 1/4 стакана апельсинового сока и равномерно насыпать сахар. Поставить на огонь, пока сахар не начнет частично менять цвет. Всыпать в сковороду яблоки и влить апельсиновый сок. Всыпать цедру и желирующее средство (в составе его должен быть указан пектин). Огонь убавить, сковороду накрыть крышкой и томить яблоки до тех пор, пока они не станут мягкими (10 минут). Яблоки взбить в блендере или протереть через сито. Если масса получилась слишком жидкой, то вылить опять в сковороду и поставить на самый маленький огонь. Крышкой не закрывать. Выпаривать лишнюю влагу до тех пор, пока бульканье не заменится характерным пыхтением. Плоский поднос или противень смазать очень тонким слоем растительного масла. Вылить яблочную массу толщиной около 2 см. Верх разровнять. Оставить остывать. Готовый мармелад порезать на кусочки.

Совет на случай, если мармелад после суток настаивания все же не застыл. Форму с мармеладом аккуратно перевернуть на противень, застеленный бумагой для выпечки и вывалить яблочную массу. Верх мармеладного пласта разровнять. Подсушивать в духовке с приоткрытой дверцей при температуре 80°C примерно полтора-два часа. Если есть режим вентиляции – включить. Мармелад не должен сильно усохнуть и сильно поменять цвет. Он должен слегка мазаться. После остывания мармелад "схватится".

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

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