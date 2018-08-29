Продлеваем сезон витаминов: рецепты оригинальных августовских варений
Готовим джемы из слив, яблок, помидоров, кабачков и дыни
На первый взгляд кажется, что вареньем давно никого не удивить. Но так ли это? Поразить гостей помогут варенья из августовских плодов, которые по вкусу и аромату не уступают привычным, но с первого раза гостям будет трудно догадаться, что за десерт перед ними.
Сливовое варенье с персиком и грецким орехом
- На 0,5-литровую банку: 350 г крепких слив (16 штук), 4 грецких ореха, 1/4 персика, 200 г сахара.
Рецепт приготовления:
- Отобрать целые и твердые сливы. Вымыть. Сделать разрез и вынуть косточку. На место косточки вставить четвертинку грецкого ореха (или целое абрикосовое ядрышко). Орехи предварительно нужно ошпарить кипятком. Аккуратно уложить начиненные сливы в банку, выкладывая на каждый ряд слив по дольке очищенного от кожицы персика.
- Залить в банку со сливами кипяток, прикрыть ошпаренной крышкой и дать постоять 2-3 минуты.
- Воду со слив слить в кастрюльку, всыпать сахар, довести до кипения и залить в банки со сливами.
- Банки закатать и хорошо укутать. Для усиления аромата варенья к сливам добавляют дольки персика.
Варенье из незрелых помидоров с орехами
- 1 кг зеленых помидоров, 100-150 г ядер грецких орехов, 1,3 кг сахара, 1,5 стакана воды.
Рецепт приготовления:
- Мелкие зеленые помидоры (3-4 см) вымыть и положить на 2-3 часа в раствор соды (20 г питьевой соды на 1 л воды), снова вымыть и переложить в тазик для варки.
- Ядра грецких орехов слегка поджарить на сковороде и разрезать на несколько частей.
- Помидоры и орехи залить горячим сахарным сиропом и варить в три приема по 8-10 минут, последний раз варить до готовности. Закатать в банки и укутать.
Варенье из дыни
- Сироп – на 1 кг дыни – 1,2 кг сахара и 1,5 стакана воды.
Рецепт приготовления:
- Для варенья берут не совсем зрелые дыни с плотной и ароматной мякотью. Очищают от семян и корки и режут кусочками 5х3 см.
- Бланшируют в кипящей воде 5-8 минут, охлаждают водой и заливают горячим сиропом.
- Варят по 2-3 минуты через 6 часов выдержки, в третий раз, после 10-12 часов выдержки, варят до готовности, добавляя в конце на 1 кг варенья 0.05 г ванилина и 3 г лимонной кислоты.
- Горячее варенье разливают по банкам и закатывают.
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Варенье из кабачков с лимоном
- Кабачок (очищенный) – 1 кг, лимон (крупный) – 1 шт., сахар – 800 г.
Рецепт приготовления:
- Очистить кабачок от кожуры и семечек. Порезать кабачок как можно мельче в ту посуду, где будете варить.
- Натереть на крупной терке в ту же посуду 1 крупный лимон с цедрой. Засыпать 800 грамм сахарного песка. Перемешать. Оставить на одну ночь. Утром все должно растаять. Может появиться очень много сока.
- Поставить на огонь, довести до кипения, дать покипеть примерно пять минут.
- Снять с огня и оставить на 5-7 часов. Снова поставить на огонь и варить как обычное варенье 40 минут. Закатать в банки.
- Ни в какой момент, ни в коем случае, не добавлять воды.
Яблочно-апельсиновый мармелад
- 1 кг яблок, 2-4 апельсина, 2/3-1 стакан сахара, 2 пакетика желирующего средства для варенья (содержит пектин, но не желатин).
Рецепт приготовления:
- У апельсинов натереть на мелкой терке цедру (только окрашенную часть кожицы). Цедры достаточно 2-3 чайные ложки. Сок выжать. Яблоки почистить от кожуры и семян и порезать.
- В глубокую сковороду влить примерно 1/4 стакана апельсинового сока и равномерно насыпать сахар. Поставить на огонь, пока сахар не начнет частично менять цвет. Всыпать в сковороду яблоки и влить апельсиновый сок. Всыпать цедру и желирующее средство (в составе его должен быть указан пектин). Огонь убавить, сковороду накрыть крышкой и томить яблоки до тех пор, пока они не станут мягкими (10 минут).
- Яблоки взбить в блендере или протереть через сито. Если масса получилась слишком жидкой, то вылить опять в сковороду и поставить на самый маленький огонь. Крышкой не закрывать. Выпаривать лишнюю влагу до тех пор, пока бульканье не заменится характерным пыхтением.
- Плоский поднос или противень смазать очень тонким слоем растительного масла. Вылить яблочную массу толщиной около 2 см. Верх разровнять. Оставить остывать. Готовый мармелад порезать на кусочки.
Совет на случай, если мармелад после суток настаивания все же не застыл. Форму с мармеладом аккуратно перевернуть на противень, застеленный бумагой для выпечки и вывалить яблочную массу. Верх мармеладного пласта разровнять. Подсушивать в духовке с приоткрытой дверцей при температуре 80°C примерно полтора-два часа. Если есть режим вентиляции – включить. Мармелад не должен сильно усохнуть и сильно поменять цвет. Он должен слегка мазаться. После остывания мармелад "схватится".
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