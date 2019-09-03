Продукты сентября: ТОП-5 самых вкусных и полезных

Узнайте, что покупать на рынке в сентябре

В сентябре поспевают груши и яблоки Фото: freepik.com

Диетологи настоятельно рекомендуют включать в свой рацион сезонные продукты. В большинстве случаев это местные фрукты и овощи, которые наименее подвержены обработке, не требуют длительной транспортировки и содержат максимальное количество полезных веществ.

Смотрите видео, какие овощи и фрукты стоит заготовить на зиму:

Мы решили разобраться, на какие сезонные продукты нужно обратить внимание прямо сейчас и что покупать на рынках в сентябре.

Груши

Груши богаты витаминами Фото: Depositphotos

Груши – это сочные, сладкие фрукты с волокнистой серединкой. Они богаты важными антиоксидантами, флавоноидами и пищевыми волокнами.

Из груш можно приготовить много вкусных блюд. Эти фрукты фаршируют, делают с ними салаты, подают с сырами и копченостями, запекают и жарят вместе с мясом. Из груш готовят варенье и джемы, пекут с ними шарлотку, торты и запеканки, тушат их в сиропе.

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Груши содержат большое количество антиоксидантов, в том числе витаминов С и К, а также меди. Эти химические вещества нейтрализуют свободные радикалы, защищая наши клетки от вреда, который они могут нанести. Регулярное потребление груш помогает похудеть и снизить риск развития рака, гипертонии, диабета и сердечных заболеваний.

Виноград

Виноград темных сортов полезнее Фото: freepik.com

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красный, зеленый и фиолетовый виноград, виноград без косточек. Из него готовят желе, варенье, сок, изюм, не говоря уже о вине. Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть этих ягод.

Самое важное в винограде – кожура и косточки, ведь в них содержится немало антиоксидантов, благодаря которым можно предотвратить многие болезни – атеросклероз, болезнь Альцгеймера и даже развития рака, в том числе и молочной железы.

Выбирая виноград, потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.

Грецкие и лесные орехи

Грецкие орехи богаты питательными веществами Фото: Pixabay

Грецкие орехи содержат множество витаминов: B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, фосфор, марганец, йод, калий, магний, селен, кобальт и многие другие полезные вещества и макроэлементы. Грецкие орехи более калорийны, чем говядина, и на 17% состоят из белка, поэтому являются незаменимым ингредиентом вегетарианского и веганского рациона.

Ядра спелых грецких орехов активно используют в кондитерских целях, а также для приготовления первых блюд – супов, окрошек, каш. Орехи превосходно дополняют блюда из мяса, птицы и рыбы. С грецкими орехами отлично сочетаются различные салаты, особенно из мяса, птицы и рыбы. Используют грецкие орехи и для приготовления заправок и соусов.

Лещина, говоря иначе — лесной орех, также очень вкусный, питательный и полезный. Есть его можно сырым, прямо с дерева, но гораздо вкуснее — каленым. Очистите орехи от скорлупы, насыпьте на противень, застеленный фольгой, и поместите в духовку, разогретую до 140-160°С. Готовьте до тех пор, пока орехи не начнут становиться золотистыми.

Кизил

Ягоды кизила богаты витамином С Фото: Depositphotos

Кизил — высокий кустарник с небольшими красными мясистыми кисло-сладкими ягодами. Их мякоть содержит массу полезных веществ: органические кислоты (яблочную и лимонную), флавоноиды, дубильные вещества, сахара, витамины А, Р и С, а также клетчатку, пектины, эфирное масло и гликозиды. Кроме того, в ягодах кизила много солей калия, железа, кальция, серы и магния.

Кизил благотворно действует на сердце, предотвращает возникновение хрупкости капилляров, способствует укреплению стенок сосудов, применяется для снятия воспаления вен и отеков ног. А варенья или отвары из него рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Ягоды кизила редко едят в свежем виде из-за ярко выраженных вяжущих свойств. Их добавляют в компоты, кисели, вино, желе и варенье, перетирают вместе с сахаром. Из кизила делают заготовки на зиму. Ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно комбинировать с другими ягодами или фруктами.

Тыква

Тыква полезна для зрения Фото: Depositphotos

Суперовощ осени – невероятно вкусный и способный спасти от опасных недугов. Обычная тыква поможет противостоять гриппу, омолодить кожу и даже вывести радионуклиды из организма.

Тыква богата каротиноидами. Эти вещества защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха, нитратов и пестицидов, которые мы потребляем с другими продуктами. В оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, П; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. А имеющаяся в тыкве клетчатка стимулирует работу кишечника.

Блюда из тыквы очень популярны во всем мире. В Европе из тыквы варят суп, готовят запеканки, пюре, салаты. В Армении тыкву пекут, добавляют в плов, фаршируют рисом или кизилом с орехами, тушат с чечевицей. В Индии из нее делают халву.

Кашу из тыквы – традиционное украинское блюдо – можно приготовить как только из тыквы, так и с добавлением любой крупы. Лучше всего для каши подойдут пшено или рис.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен инжир для здоровья.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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