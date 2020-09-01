Продукты сентября: ТОП-5 самых вкусных и полезных

Чтобы получить максимум витаминов, узнайте, за какими покупками идти на рынок в начале осени

В сентябре на прилавках появляются новые продукты, по которым мы уже успели соскучиться за лето. И это не только яблоки, груши и виноград.

Разбираемся, на что стоит обратить внимание в начале осени и какие сезонные продукты можно найти на рынках в сентябре.

Лисички

Грибы лисички Фото: Depositphotos

Эти грибы уникальны, и не только благодаря своему красивому внешнему виду, но и питательным свойствам. Если лисички молодые и правильно собранные, они являются самыми богатыми витаминами грибами. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как в моркови. А витамина С немного меньше, чем в цитрусовых. Еще лисички содержат много цинка и меди, которые важны для процессов кроветворения в организме.

Встретить свежие лисички в магазине не всегда удается, поэтому лучше искать их на рыночных прилавках. Но эти грибы точно стоит попробовать. А вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.

Инжир

Зеленый инжир – самый полезный Фото: Pixabay

Инжир хорош как в свежем, так и в сушеном виде. Зеленый, вяленый или сушеный – все эти виды инжира полезны для нашего организма. Но если есть возможность, все же лучше употреблять свежие, еще не потемневшие плоды. Свежий инжир содержит 49 ккал на 100 г продукта, а сушеный – 257 ккал на 100 г.

Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Облепиха

Из облепихи получается вкусный мармелад Фото: freepik.com

В сентябре начинается сезон облепихи. Что приготовить из этой ягоды? Варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы, сладкие соусы – что угодно. Чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше сохраняется в ней полезных свойств.

И не забудьте заморозить желтые ягоды: зимой, при первых признаках простуды, залейте их горсть кипятком и дайте настояться. В теплый напиток добавьте мед.

Сливы

Из слив получаются отличные десерты Фото: Depositphotos

Сливы богаты минералами и являются отличным источником калия. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки.

Эти плоды замечательно чувствуют себя в фруктовых салатах, в мюсли или в качестве свежей начинки для блинчиков. Сливы – традиционная начинка для сезонных пирогов, перед сказочным ароматом которых никто не может устоять. Если плоды недостаточно сладкие, можно их слегка присыпать сахаром и дождаться выделения сока.

Бобовые

Бобовые нужно вымочить в воде перед приготовлением Фото: freepik.com

Сентябрь – время урожая всяческих бобовых. То есть именно сейчас в продаже появляется самая свежая фасоль в году, даже если она уже давно не зеленая. Кроме того, поспевает нут, он же турецкий горох, по питательной ценности превосходящий все прочие виды бобовых, включая горох, чечевицу и сою. На рыночных развалах нут нового урожая появится ближе к концу месяца.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из винограда с инжиром, а также писали, что можно приготовить из нута.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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