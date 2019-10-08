Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Предотвратить заболевания глаз помогут несколько полезных продуктов

Черника полезна для зрения Фото: Depositphotos

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В 2019 году его дата – 10 октября. Праздник был основан для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

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Век компьютерных технологий очень пагубно влияет на глаза. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллионов человек имеют проблемы со зрением. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. А 65% всех людей с нарушениями зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше.

Чтобы сохранить природную зоркость, врачи советуют придерживаться правильного рациона питания. Продукты, улучшающие зрение, содержат массу полезных соединений, которые защитят глаза от действия вредных факторов.

Орехи

Орехи полезны для макулы Фото: freepik.com

Любые орехи (миндаль, арахис, грецкие) богаты витаминами Е и В2. Первый необходим для нормальной работы макулы – небольшого участка на сетчатке, с которого зрительная информация поступает в мозг. Кроме того, витамин Е борется со свободными радикалами, разрушающими ткани глаза, и предупреждает появление катаракты.

Витамин В2 (или рибофлавин) влияет на цветовосприятие, благоприятно воздействует на остроту зрения. Дефицит этого элемента нередко приводит к развитию воспалительных заболеваний – блефарита и конъюнктивита. Для профилактики глазных патологий достаточно съедать в день по одной горсточке орехов.

Жирная рыба

Рыбу можно заменить рыбьим жиром Фото: freepik.com

Сельдь, скумбрия, лосось – это не только вкусно, но и полезно. В жирных сортах рыбы содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в защите глаза. Они улучшают нервную проводимость в сетчатке и участвуют в образовании слезной жидкости. Дефицит элементов грозит ухудшением зрения.

Для поддержания здоровья глаз достаточно одной порции рыбы в неделю. Если нет желания выбирать косточки, можно заменить блюдо двумя-тремя столовыми ложками рыбьего жира.

Яичные желтки

Желтки богаты лютеином Фото: Pixabay

Яичные желтки – ценный источник лютеина. По содержанию этого элемента они обгоняют все остальные пищевые продукты.

Лютеин накапливается в макуле и предохраняет глаз от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. В сочетании с цинком прием этого элемента защищает сетчатку от возрастных разрушений, а хрусталик – от помутнений.

Принимать желтки нужно в сыром виде, поскольку температурной обработки лютеин не выдерживает. Однако есть одно но: яйца содержат холестерин, поэтому людям, страдающим от атеросклероза, злоупотреблять ими не стоит.

Морковь

Морковь содержит бета-каротин Фото: Pixabay

Морковь – самое популярное лекарство для улучшения зрения. В ней присутствует много бета-каротина, который в организме распадается до витамина А. Этот ценный элемент входит в состав зрительного пигмента глаза, благодаря которому человек может различать предметы в темноте. При недостатке витамина А острота сумеречного зрения снижается вплоть до полной его утраты ("куриной слепоты").

Каротин усваивается только с жирами, поэтому есть морковку нужно в сочетании с растительным маслом, сметаной или майонезом. Тереть овощ лучше на мелкой терке.

С помощью цитрусов можно предупредить развитие воспалительных и возрастных заболеваний глаз. Содержащийся в них витамин С укрепляет капилляры, улучшает поступление питательных веществ в глазные ткани и замедляет развитие катаракты. Тот, кто съедает один апельсин в день, обеспечивает себя примерно половиной суточной дозы аскорбинки.

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Черника

Черника сохраняет остроту зрения Фото: Depositphotos

Входящие в состав черники антоцианы укрепляют стенки капилляров глаза, защищают сетчатку от возрастной дистрофии, снижают глазную усталость. Флавоноиды и танины, которыми богата лесная ягода, обладают противовоспалительным действием, улучшают кровообращение.

Во время Второй мировой войны британские летчики ежедневно ели черничный джем с тем, чтобы избавить глаза от напряжения после ночных полетов. Сегодня врачи особенно рекомендуют чернику людям, работающим за компьютером. Всего полстакана плодов в день предупредят развитие заболеваний, вызванных высокой зрительной нагрузкой.

Кукуруза

В кукурузе содержится золото Фото: Depositphotos

Хрустящий овощ не зря имеет золотистую окраску. В нем действительно содержится золото, хотя и в микроскопических дозах. Однако этого количества вполне достаточно для поддержания здоровья глаз, да и всего организма в целом.

Золото входит в состав сетчатки, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Действие минерала подкрепляется витаминами группы В, витамином Е, железом и кальцием, которых также немало обнаруживается в кукурузе.

Творог

Необходимо съедать минимум 100 г творога в день Фото: Pixabay

Творог богат витамином В12, который обеспечивает нормальное кровоснабжение глаз. Плюс в нем много кальция, укрепляющего глазную склеру, и калия, который наделяет силой глазные мышцы.

Все эти элементы постоянно расходуются организмом, поэтому продукты, их содержащие, должны появляться на столе ежедневно. В день рекомендуется съедать не менее 100 граммов творога.

Шпинат

Шпинат предупреждает развитие катаракты Фото: freepik.com

Зеленый овощ может похвастаться самым высоким содержанием лютеина и зеаксантина. Дневную норму в этих элементах удовлетворят всего 50 граммов шпината.

Зеаксантин, как и лютеин, защищает сетчатку от вредных ультрафиолетовых лучей и не дает тканям глаза стареть. Регулярное употребление шпината поможет снять напряжение, укрепить глаза и предупредить развитие катаракты. Есть овощ нужно сырым.

Черный шоколад

Черный шоколад укрепляет стенки сосудов Фото: pexels.com

Целебные свойства шоколада объясняются наличием в нем флавоноидов – соединений, которые укрепляют стенки сосудов, улучшают питание и обновление клеток сетчатки.

При помощи этого лакомства можно предотвратить дальнейшее развитие близорукости и потерю зрения в пожилом возрасте. В день необходимо съедать 10-30 граммов черного шоколада без каких-либо добавок и примесей.

Напомним, ранее мы делились лучшими упражнениями для глаз.

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