Простая творожная запеканка в мультиварке: рецепт без манки

Готовим запеканку из творога как в детском саду

Благодаря равномерному нагреву творожная запеканка в мультиварке получается особенно пышной и воздушной. Для приготовления нужен только качественный творог: жирный, свежий и не слишком сухой, в идеале – домашний.

Если вы хотите приготовить творожную запеканку без сметаны, добавьте вместо нее йогурт, сливки или молоко.

Творожная запеканка в мультиварке как в садике

Творожная запеканка в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г творога

100 г сметаны

1.5 ч.л. разрыхлителя

100 г сахара

4 ст.л. муки

4 яйца

Щепотка ванилина

20 г сливочного масла

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Способ приготовления:

Переложите творог в глубокую миску. Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Желтки добавьте к творогу. Добавьте в миску сметану, ванилин и пару чайных ложек сахара, перемешайте. Взбейте блендером до однородности и воздушности. Положите просеянную муку и разрыхлитель, снова взбейте. Взбейте белки до пены, насыпьте оставшийся сахар и взбивайте до устойчивых пиков. Небольшими порциями переложите взбитые белки в тесто, перемешивайте каждый раз. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом. Вылейте в чашу тесто. Включите мультиварку в режиме "Выпечка", готовьте до звукового сигнала. Готовую запеканку выньте из чаши, дайте остыть.

Полезный совет

Запеканку можно подавать к столу, украсив вареньем, ягодами или фруктами, посыпав раскрошенным шоколадом.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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