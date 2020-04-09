Простая творожная запеканка в мультиварке: рецепт без манки
Готовим запеканку из творога как в детском саду
Благодаря равномерному нагреву творожная запеканка в мультиварке получается особенно пышной и воздушной. Для приготовления нужен только качественный творог: жирный, свежий и не слишком сухой, в идеале – домашний.
Если вы хотите приготовить творожную запеканку без сметаны, добавьте вместо нее йогурт, сливки или молоко.
Творожная запеканка в мультиварке как в садике
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 198 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 100 г сметаны
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- 100 г сахара
- 4 ст.л. муки
- 4 яйца
- Щепотка ванилина
- 20 г сливочного масла
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Способ приготовления:
- Переложите творог в глубокую миску.
- Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Желтки добавьте к творогу.
- Добавьте в миску сметану, ванилин и пару чайных ложек сахара, перемешайте. Взбейте блендером до однородности и воздушности.
- Положите просеянную муку и разрыхлитель, снова взбейте.
- Взбейте белки до пены, насыпьте оставшийся сахар и взбивайте до устойчивых пиков.
- Небольшими порциями переложите взбитые белки в тесто, перемешивайте каждый раз.
- Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом.
- Вылейте в чашу тесто. Включите мультиварку в режиме "Выпечка", готовьте до звукового сигнала.
- Готовую запеканку выньте из чаши, дайте остыть.
Полезный совет
Запеканку можно подавать к столу, украсив вареньем, ягодами или фруктами, посыпав раскрошенным шоколадом.
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Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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