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Простая творожная запеканка в мультиварке: рецепт без манки

Готовим запеканку из творога как в детском саду

Ирина Павлина
Сегодня, 19:22

Благодаря равномерному нагреву творожная запеканка в мультиварке получается особенно пышной и воздушной. Для приготовления нужен только качественный творог: жирный, свежий и не слишком сухой, в идеале – домашний.

Если вы хотите приготовить творожную запеканку без сметаны, добавьте вместо нее йогурт, сливки или молоко.

Творожная запеканка в мультиварке как в садике

Творожная запеканка в мультиварке
Творожная запеканка в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 100 г сметаны
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • 100 г сахара
  • 4 ст.л. муки
  • 4 яйца
  • Щепотка ванилина
  • 20 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Переложите творог в глубокую миску.
  2. Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Желтки добавьте к творогу.
  3. Добавьте в миску сметану, ванилин и пару чайных ложек сахара, перемешайте. Взбейте блендером до однородности и воздушности.
  4. Положите просеянную муку и разрыхлитель, снова взбейте.
  5. Взбейте белки до пены, насыпьте оставшийся сахар и взбивайте до устойчивых пиков.
  6. Небольшими порциями переложите взбитые белки в тесто, перемешивайте каждый раз.
  7. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом.
  8. Вылейте в чашу тесто. Включите мультиварку в режиме "Выпечка", готовьте до звукового сигнала.
  9. Готовую запеканку выньте из чаши, дайте остыть.

Полезный совет

Запеканку можно подавать к столу, украсив вареньем, ягодами или фруктами, посыпав раскрошенным шоколадом.

Смотрите видео, как испечь сконы на завтрак:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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