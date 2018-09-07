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Простейший сливовый пирог с сахарной посыпкой

Готовим осенний тарт по рецепту популярного блогера Ирины Чадеевой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Сливовый тарт Фото: pixabay.com
Сливовый тарт Фото: pixabay.com

Пряности и добавки для пирога можно выбирать на свой вкус. Здесь уместны и корица, и имбирь, и мед, и лимоны и алкоголь по вкусу, которым можно сбрызнуть сливы – например, амаретто или красное вино, отличный выбор – сладкий херес.

Сливовый тарт

Для теста:

  • 250 г муки
  • щепотка соли
  • 125 г холодного масла
  • 50 г сахара
  • 1 крупное яйцо

Для начинки:

  • 12-14 слив
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала или молотого миндаля
  • 2 ст.л. сахара
  • медовый тархун
  • немного красного вина или хереса
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Рецепт приготовления:

  1. Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке.
  2. Выложить тесто в круглую форму и сделать пальцами бортики. 
  3. Сливы "Венгерка" порезать четвертинками и выложить на основу из теста, присыпанную миндалем или крахмалом.
  4. Растереть в ступке сахар с медовым тархуном, посыпать начинку. Сверху слегка полить красным вином или хересом.
  5. Выпекать пирог при 200 С около 25 минут. Перед подачей остудить. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"
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