Просто и вкусно: как запечь курицу в духовке с картошкой
Рецепт курицы в пивном маринаде с картофельным гарниром и медовым соусом
Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем. Обычно блюда из курицы готовятся быстро, но иногда можно посвятить несколько часов предварительному маринованию. Если вы хотите приготовить птицу целиком, замочите ее в маринаде, тогда мясо будет еще нежнее, пропитано ароматами, а благодаря соусу поверхность курицы станет выглядеть очень аппетитно. Это блюдо подойдет для праздничного стола.
Запеченная курица с картошкой
Ингредиенты:
1.5 кг тушка курицы
Для маринада:
- 300 мл светлого пива
- 30 мл соевого соуса
- 2 ч. л. коричневого сахара
- цедра, натертая с половинки лимона
- щепотка корицы
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. молотой смеси перцев
- 3 см корня имбиря
Для соуса:
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. оливкового масла
- 20 мл соевого соуса
Для начинки:
- 500 г картофеля
- перец, соль
Рецепт приготовления:
- Налейте в кастрюлю 700 мл воды. Порежьте промытый имбирь на кусочки.
- Добавьте в кастрюлю имбирь, соль, смесь перцев, лимонную цедру, корицу (по желанию), коричневый сахар.
- Поставьте емкость на огонь, прокипятите ее содержимое в течение 5 минут.
- Когда маринад остынет, добавьте в него пиво, соевый соус и перемешайте.
- Выложите курицу в глубокую чашу или кастрюлю, залейте ее маринадом, отправьте емкость на 12 часов в холодильник.
- Очистите вымытый картофель. Нарежьте его квадратами, посолите, поперчите их, перемешайте.
- Когда тушка хорошо пропитается маринадом, достаньте ее из жидкости, промокните поверхность полотенцем.
- Положите курицу в смазанную маслом форму для запекания на спинку, нафаршируйте картофелем, сколите отверстие двумя зубочистками, свяжите ножки.
- Натрите соусом со всех сторон, его приготовьте следующим образом.
- Смешайте мед с оливковым маслом и соевым соусом, прикройте фольгой.
- Духовку предварительно разогрейте до 170°С, поместите в нее емкость с птицей. Запекайте 70 минут.
- После этого уберите фольгу, подержите тушку в духовом шкафу еще 20 минут.
- Перед подачей удалите зубочистки и нить, которой связны ножки.
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