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Просто и вкусно: как запечь курицу в духовке с картошкой

Рецепт курицы в пивном маринаде с картофельным гарниром и медовым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Курица с картошкой в духовке Фото: freepik.com
Курица с картошкой в духовке Фото: freepik.com

Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем. Обычно блюда из курицы готовятся быстро, но иногда можно посвятить несколько часов предварительному маринованию. Если вы хотите приготовить птицу целиком, замочите ее в маринаде, тогда мясо будет еще нежнее, пропитано ароматами, а благодаря соусу поверхность курицы станет выглядеть очень аппетитно. Это блюдо подойдет для праздничного стола.

Запеченная курица с картошкой

Ингредиенты:

1.5 кг тушка курицы

Для маринада:

  • 300 мл светлого пива
  • 30 мл соевого соуса
  • 2 ч. л. коричневого сахара
  • цедра, натертая с половинки лимона
  • щепотка корицы
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. молотой смеси перцев
  • 3 см корня имбиря

Для соуса:

  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 20 мл соевого соуса

Для начинки:

  • 500 г картофеля
  • перец, соль
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Рецепт приготовления:

  1. Налейте в кастрюлю 700 мл воды. Порежьте промытый имбирь на кусочки.
  2. Добавьте в кастрюлю имбирь, соль, смесь перцев, лимонную цедру, корицу (по желанию), коричневый сахар.
  3. Поставьте емкость на огонь, прокипятите ее содержимое в течение 5 минут.
  4. Когда маринад остынет, добавьте в него пиво, соевый соус и перемешайте.
  5. Выложите курицу в глубокую чашу или кастрюлю, залейте ее маринадом, отправьте емкость на 12 часов в холодильник.
  6. Очистите вымытый картофель. Нарежьте его квадратами, посолите, поперчите их, перемешайте.
  7. Когда тушка хорошо пропитается маринадом, достаньте ее из жидкости, промокните поверхность полотенцем.
  8. Положите курицу в смазанную маслом форму для запекания на спинку, нафаршируйте картофелем, сколите отверстие двумя зубочистками, свяжите ножки.
  9. Натрите соусом со всех сторон, его приготовьте следующим образом.
  10. Смешайте мед с оливковым маслом и соевым соусом, прикройте фольгой.
  11. Духовку предварительно разогрейте до 170°С, поместите в нее емкость с птицей. Запекайте 70 минут.
  12. После этого уберите фольгу, подержите тушку в духовом шкафу еще 20 минут.
  13. Перед подачей удалите зубочистки и нить, которой связны ножки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальную курицу по рецепту королевского шеф-повара. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как сделать жаркое из курицы с белым вином.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: domashniy.ru
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