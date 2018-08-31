Просто и вкусно: как запечь курицу в духовке с картошкой

Рецепт курицы в пивном маринаде с картофельным гарниром и медовым соусом

Курица с картошкой в духовке Фото: freepik.com

Можно запечь целую тушку или только голени, филе с картофелем. Обычно блюда из курицы готовятся быстро, но иногда можно посвятить несколько часов предварительному маринованию. Если вы хотите приготовить птицу целиком, замочите ее в маринаде, тогда мясо будет еще нежнее, пропитано ароматами, а благодаря соусу поверхность курицы станет выглядеть очень аппетитно. Это блюдо подойдет для праздничного стола.

Запеченная курица с картошкой

Ингредиенты:

1.5 кг тушка курицы

Для маринада:

300 мл светлого пива

30 мл соевого соуса

2 ч. л. коричневого сахара

цедра, натертая с половинки лимона

щепотка корицы

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотой смеси перцев

3 см корня имбиря

Для соуса:

1 ст. л. меда

1 ст. л. оливкового масла

20 мл соевого соуса

Для начинки:

500 г картофеля

перец, соль

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Рецепт приготовления:

Налейте в кастрюлю 700 мл воды. Порежьте промытый имбирь на кусочки. Добавьте в кастрюлю имбирь, соль, смесь перцев, лимонную цедру, корицу (по желанию), коричневый сахар. Поставьте емкость на огонь, прокипятите ее содержимое в течение 5 минут. Когда маринад остынет, добавьте в него пиво, соевый соус и перемешайте. Выложите курицу в глубокую чашу или кастрюлю, залейте ее маринадом, отправьте емкость на 12 часов в холодильник. Очистите вымытый картофель. Нарежьте его квадратами, посолите, поперчите их, перемешайте. Когда тушка хорошо пропитается маринадом, достаньте ее из жидкости, промокните поверхность полотенцем. Положите курицу в смазанную маслом форму для запекания на спинку, нафаршируйте картофелем, сколите отверстие двумя зубочистками, свяжите ножки. Натрите соусом со всех сторон, его приготовьте следующим образом. Смешайте мед с оливковым маслом и соевым соусом, прикройте фольгой. Духовку предварительно разогрейте до 170°С, поместите в нее емкость с птицей. Запекайте 70 минут. После этого уберите фольгу, подержите тушку в духовом шкафу еще 20 минут. Перед подачей удалите зубочистки и нить, которой связны ножки.

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