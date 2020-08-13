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Простой холодный свекольник: рецепт освежающего летнего супа

Сегодня, 19:23

Рецепт классического холодного свекольника

Свекольник – универсальный летний суп, быстрый и вкусный. Он просто готовится из доступных ингредиентов.

Свеклу можно сразу отварить в кожуре, а можно сначала почистить и порезать. Или натереть, что ускоряет процесс варки. Можно запечь свеклу в фольге, а суп заправить квасом или кефиром пополам с минеральной водой.

Свекольник классический

Свекольник: рецепт с фото
Свекольник: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Время приготовления

  • 30 минут

Калорийность:

  • 123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 шт. молодой свеклы
  • 2 шт. отварного картофеля
  • 1 свежий огурец
  • Зеленый лук – по вкусу
  • 3 яйца
  • 1 пучок укропа
  • 1 л кипяченой воды
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Лимонная кислота – на кончике ножа
  • 4 ст. л. сметаны

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Способ приготовления:

  1. Две свеклы отварите, одну — запеките в духовке, пока она не станет мягкой. Очистите и нарежьте соломкой.
  2. Порежьте на кубики картофель, яйцо, зеленый лук, смешайте со свеклой и залейте холодной кипяченой водой.
  3. Дайте настояться в течение минимум часа. Доведите суп до вкуса, добавив соль, сахар и лимонную кислоту.
  4. Перед подачей разложите в тарелки мелко порезанный укроп и сметану.

Полезный совет

Любители мяса могут добавить нарезанное кубиками отварное мясо (телятину), в крайнем случае — отваренные сосиски хорошего качества.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю окрошку:

Напомним, ранее мы писали, как сделать холодник по рецепту Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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