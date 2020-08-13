Простой холодный свекольник: рецепт освежающего летнего супа
Рецепт классического холодного свекольника
Свекольник – универсальный летний суп, быстрый и вкусный. Он просто готовится из доступных ингредиентов.
Свеклу можно сразу отварить в кожуре, а можно сначала почистить и порезать. Или натереть, что ускоряет процесс варки. Можно запечь свеклу в фольге, а суп заправить квасом или кефиром пополам с минеральной водой.
Свекольник классический
Время приготовления
- 30 минут
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 шт. молодой свеклы
- 2 шт. отварного картофеля
- 1 свежий огурец
- Зеленый лук – по вкусу
- 3 яйца
- 1 пучок укропа
- 1 л кипяченой воды
- Соль, сахар – по вкусу
- Лимонная кислота – на кончике ножа
- 4 ст. л. сметаны
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Способ приготовления:
- Две свеклы отварите, одну — запеките в духовке, пока она не станет мягкой. Очистите и нарежьте соломкой.
- Порежьте на кубики картофель, яйцо, зеленый лук, смешайте со свеклой и залейте холодной кипяченой водой.
- Дайте настояться в течение минимум часа. Доведите суп до вкуса, добавив соль, сахар и лимонную кислоту.
- Перед подачей разложите в тарелки мелко порезанный укроп и сметану.
Полезный совет
Любители мяса могут добавить нарезанное кубиками отварное мясо (телятину), в крайнем случае — отваренные сосиски хорошего качества.
Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю окрошку:
Напомним, ранее мы писали, как сделать холодник по рецепту Юлии Высоцкой.
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