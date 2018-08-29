Осенний пирог с грецкими орехами и сливами

Если вы любите грецкие орехи, вам непременно понравится такой десерт

Сливовый пирог Фото: freepik.com

Порадуйте близких вкусным и ароматным пирогом со сливами, поджаренными грецкими орехами и хрустящей карамельной корочкой.

Сливовый пирог с орехами

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

100 г муки

100 г грецких орехов

щепотка соли

1/2 ч.л. разрыхлителя

8-12 слив

1-2 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. молотой корицы

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Рецепт приготовления:

Грецкие орехи подсушить на сковороде без масла, остудить и мелко помолоть. Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром. Не прекращая взбивать, добавить яйца по одному. Затем добавить грецкие орехи, перемешать. В конце всыпать муку с разрыхлителем и солью, взбить на низкой скорости. Перелить тесто в подготовленную форму. Сверху разложить половинки слив кожицей вниз, посыпать сахаром, смешанным с корицей. Выпекать пирог при 200 С около 40 минут. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.

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