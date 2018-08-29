Осенний пирог с грецкими орехами и сливами
Если вы любите грецкие орехи, вам непременно понравится такой десерт
Порадуйте близких вкусным и ароматным пирогом со сливами, поджаренными грецкими орехами и хрустящей карамельной корочкой.
Сливовый пирог с орехами
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 100 г муки
- 100 г грецких орехов
- щепотка соли
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 8-12 слив
- 1-2 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Грецкие орехи подсушить на сковороде без масла, остудить и мелко помолоть.
- Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром. Не прекращая взбивать, добавить яйца по одному.
- Затем добавить грецкие орехи, перемешать.
- В конце всыпать муку с разрыхлителем и солью, взбить на низкой скорости.
- Перелить тесто в подготовленную форму. Сверху разложить половинки слив кожицей вниз, посыпать сахаром, смешанным с корицей.
- Выпекать пирог при 200 С около 40 минут. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.
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Источник: "Сегодня"