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Осенний пирог с грецкими орехами и сливами

Если вы любите грецкие орехи, вам непременно понравится такой десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сливовый пирог Фото: freepik.com
Сливовый пирог Фото: freepik.com

Порадуйте близких вкусным и ароматным пирогом со сливами, поджаренными грецкими орехами и хрустящей карамельной корочкой.

Сливовый пирог с орехами

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 100 г грецких орехов
  • щепотка соли
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 8-12 слив
  • 1-2 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
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Рецепт приготовления:

  1. Грецкие орехи подсушить на сковороде без масла, остудить и мелко помолоть.
  2. Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром. Не прекращая взбивать, добавить яйца по одному.
  3. Затем добавить грецкие орехи, перемешать.
  4. В конце всыпать муку с разрыхлителем и солью, взбить на низкой скорости.
  5. Перелить тесто в подготовленную форму. Сверху разложить половинки слив кожицей вниз, посыпать сахаром, смешанным с корицей.
  6. Выпекать пирог при 200 С около 40 минут. Перед подачей остудить. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"
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