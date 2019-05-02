Простой рецепт для пикника: куриные ножки на гриле

Окорочка маринуются в смеси аджики и чеснока

Куриные окорочка барбекю Фото: freepik.com

Май – главный месяц шашлыков на природе. Их можно готовить из свинины, баранины, говядины и птицы. Даже если вы не большой любитель курицы, этот рецепт вам обязательно понравится, ведь куриные ножки барбекю получаются очень сочными и вкусными.

Куриные ножки на гриле

Ингредиенты:

1 кг целых куриных ножек

1 упаковка готового маринада для курицы без соли

2 ст.л. аджики

3 зубчика чеснока

соль

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Рецепт приготовления:

Куриные ножки помыть и обсушить. Сложить окорочка в миску. Добавить маринад для курицы, аджику и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу. Оставить мариноваться при комнатной температуре на полчаса. Выложить куриные ножки на решетку разогретого гриля и обжарить с двух сторон до готовности. При прокалывании из мяса должен выделяться прозрачный сок. Подавать блюдо с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:

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