Простой рецепт для пикника: куриные ножки на гриле
Окорочка маринуются в смеси аджики и чеснока
Май – главный месяц шашлыков на природе. Их можно готовить из свинины, баранины, говядины и птицы. Даже если вы не большой любитель курицы, этот рецепт вам обязательно понравится, ведь куриные ножки барбекю получаются очень сочными и вкусными.
Куриные ножки на гриле
Ингредиенты:
- 1 кг целых куриных ножек
- 1 упаковка готового маринада для курицы без соли
- 2 ст.л. аджики
- 3 зубчика чеснока
- соль
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Рецепт приготовления:
- Куриные ножки помыть и обсушить.
- Сложить окорочка в миску. Добавить маринад для курицы, аджику и пропущенный через пресс чеснок. Посолить по вкусу.
- Оставить мариноваться при комнатной температуре на полчаса.
- Выложить куриные ножки на решетку разогретого гриля и обжарить с двух сторон до готовности. При прокалывании из мяса должен выделяться прозрачный сок.
- Подавать блюдо с салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:
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Источник: Сегодня