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Простой рецепт домашнего майонеза от Григория Германа

Ведущий шоу "Свекруха чи невістка" поделился фирменным рецептом холодного французского соуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:55
Домашний майонез Фото: facebook.com/germancooks
Домашний майонез Фото: facebook.com/germancooks

В отличие от магазинного, домашний майонез – это вкусный и полезный соус. Григорий Герман советует поэкспериментировать и добавить в майонез кусочки консервированного тунца, тайский соус шрирача или немного рисового уксуса или васаби.

Рецепт майонеза от Григория Германа

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт. или 2 желтка
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Масло растительное рафинированное – 200 мл
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Вода кипяченая
  • Лимонный сок или уксус – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:

  1. Взять яйцо или два желтка, отправить их в посудину. Удобно брать емкость с высокими бортами. Отправляем к яйцу или желткам горчицу, соль и сахар.
  2. Взбиваем до однородного состояния ( венчиком или блендером). И берем растительное масло. Тут надо заранее разместить посудину на ровную, твердую поверхность. Так, чтобы не ездила.
  3. Взбивая, тонкой струйкой добавляем масло, буквально по капельке… В этот момент происходит магия образования эмульсии. Это самая важная часть приготовления майонеза. Когда объем эмульсии увеличится вдвое – проверяем однородна ли она. Если да – увеличиваем "напор" масла и продолжаем взбивать. Доводя жирность до искомых 70 с плюсом процентов. Именно столько должно быть в приличном майонезе. Теперь добавляем лимонный сок или уксус. Взбиваем.
  4. Если майонез получился слишком густой – разбавляем водой до нужной консистенции. Масло делает майонез гуще. Вода – жиже. Делаем, как нравится.

Напомним, ранее мы делились рецептом майонеза от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить постный майонез без яиц.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

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