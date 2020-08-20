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Простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Сегодня, 10:32

Такие огурцы можно подавать уже через сутки после приготовления

Хрустящие малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Чтобы закуска удалась, выбирайте правильные огурцы – средние, одинаковые по размеру, молодые и с пупырышками. Длинные и гладкие не подойдут.

Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.

Хрустящие малосольные огурцы

Малосольные огурцы в банке
Малосольные огурцы в банке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут + время для засолки

Калорийность:

  • 17 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 3-4 листика вишни
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 соцветия укропа
  • 3 листа смородины
  • 1 лист хрена

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Способ приготовления:

  1. Подготовить банку емкостью 1,5 л.
  2. Отрезать кончики у огурцов.
  3. На дно банки положить все ингредиенты, затем огурцы, залить обычную питьевую воду.
  4. Всыпать 50 г соли и закрыть крышкой. Настаивать один день.

На заметку

Листья вишни, смородины и хрена – важный ингредиент закуски. Именно они делают огурцы хрустящими и ароматными. "Букет" для засолки можно купить на рынке или в супермаркете.

Смотрите видео с полезными советами к сезону огурцов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму, а также писали, как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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