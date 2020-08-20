Простой рецепт хрустящих малосольных огурцов
Такие огурцы можно подавать уже через сутки после приготовления
Хрустящие малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Чтобы закуска удалась, выбирайте правильные огурцы – средние, одинаковые по размеру, молодые и с пупырышками. Длинные и гладкие не подойдут.
Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
Хрустящие малосольные огурцы
Время приготовления:
- 15 минут + время для засолки
Калорийность:
- 17 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 3-4 листика вишни
- 3 зубчика чеснока
- 3 соцветия укропа
- 3 листа смородины
- 1 лист хрена
Способ приготовления:
- Подготовить банку емкостью 1,5 л.
- Отрезать кончики у огурцов.
- На дно банки положить все ингредиенты, затем огурцы, залить обычную питьевую воду.
- Всыпать 50 г соли и закрыть крышкой. Настаивать один день.
На заметку
Листья вишни, смородины и хрена – важный ингредиент закуски. Именно они делают огурцы хрустящими и ароматными. "Букет" для засолки можно купить на рынке или в супермаркете.
Смотрите видео с полезными советами к сезону огурцов:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму, а также писали, как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное