Простой рецепт хрустящих малосольных огурцов

Такие огурцы можно подавать уже через сутки после приготовления

Хрустящие малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Чтобы закуска удалась, выбирайте правильные огурцы – средние, одинаковые по размеру, молодые и с пупырышками. Длинные и гладкие не подойдут.

Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.

Хрустящие малосольные огурцы

Малосольные огурцы в банке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время для засолки

Калорийность:

17 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг огурцов

3-4 листика вишни

3 зубчика чеснока

3 соцветия укропа

3 листа смородины

1 лист хрена

Способ приготовления:

Подготовить банку емкостью 1,5 л. Отрезать кончики у огурцов. На дно банки положить все ингредиенты, затем огурцы, залить обычную питьевую воду. Всыпать 50 г соли и закрыть крышкой. Настаивать один день.

На заметку

Листья вишни, смородины и хрена – важный ингредиент закуски. Именно они делают огурцы хрустящими и ароматными. "Букет" для засолки можно купить на рынке или в супермаркете.

Смотрите видео с полезными советами к сезону огурцов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму, а также писали, как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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