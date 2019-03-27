Простой рецепт лазаньи с курицей из домашнего теста
Готовим вкусную лазанью с фаршем, помидорами, сыром и зеленью
Лазанья – это итальянское блюдо, которое готовят из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста. Но если вам негде их купить, вы можете замесить тесто самостоятельно.
Лазанья из домашнего теста с курицей
Ингредиенты:
Для начинки:
- Куриный фарш – 300 г
- Помидоры – 200 г
- Зеленый лук – 1 небольшой пучок
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Сыр – 100 г
Для соуса бешамель:
- Масло – 50 г
- Молоко – 500 мл
- Тертый сыр – 2 ст. л.
- Соль – вкусу
- Перец – по вкусу
- Пшеничная мука – 50 г
Для теста:
- Мука – 3 стакана
- Яйца – 3 шт.
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
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Рецепт приготовления:
- Для начала приготовить тесто для лазаньи. Для этого нужно взбить целые яйца вилкой, затем добавить желтки, сахар и соль.
- Просеять муку на рабочую поверхность, сделать в центре колодец. Постепенно влить туда яичную смесь. Собирая муку с краев, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса.
- Приготовить соус бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить подогретое молоко, все время размешивая венчиком. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить, продолжая помешивать, пока соус не загустеет. В конце добавить тертый сыр (2 ст.л.), соль и молотый перец.
- Приготовить начинку. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить.
- Слегка обжарить на растительном масле зеленый лук. После этого добавить куриный фарш и помидоры. Готовить, разбивая комочки лопаткой, около 10 минут. Приправить начинку по вкусу.
- Раскатать тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Вырезать из него три прямоугольника по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья.
- Положить на дно лист теста, затем часть начинки и часть соуса бешамель. Повторить слои. Сверху должно оказаться тесто и соус бешамель. Сверху посыпать все тертым сыром.
- Отправить лазанью в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, чтобы верх подрумянился.
Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.
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Источник: Сегодня