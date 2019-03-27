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Простой рецепт лазаньи с курицей из домашнего теста

Готовим вкусную лазанью с фаршем, помидорами, сыром и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Лазанья из домашнего теста
Лазанья из домашнего теста
Фото: freepik.com

Лазанья – это итальянское блюдо, которое готовят из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста. Но если вам негде их купить, вы можете замесить тесто самостоятельно. 

Лазанья из домашнего теста с курицей

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Куриный фарш – 300 г
  • Помидоры – 200 г
  • Зеленый лук – 1 небольшой пучок
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Растительное масло – 4 ст. л.
  • Сыр – 100 г

Для соуса бешамель:

  • Масло – 50 г
  • Молоко – 500 мл
  • Тертый сыр – 2 ст. л.
  • Соль – вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Пшеничная мука – 50 г

Для теста:

  • Мука – 3 стакана
  • Яйца – 3 шт.
  • Желтки – 3 шт.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала приготовить тесто для лазаньи. Для этого нужно взбить целые яйца вилкой, затем добавить желтки, сахар и соль. 
  2. Просеять муку на рабочую поверхность, сделать в центре колодец. Постепенно влить туда яичную смесь. Собирая муку с краев, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. 
  3. Приготовить соус бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить подогретое молоко, все время размешивая венчиком. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить, продолжая помешивать, пока соус не загустеет. В конце добавить тертый сыр (2 ст.л.), соль и молотый перец. 
  4. Приготовить начинку. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить.
  5. Слегка обжарить на растительном масле зеленый лук. После этого добавить куриный фарш и помидоры. Готовить, разбивая комочки лопаткой, около 10 минут. Приправить начинку по вкусу.
  6. Раскатать тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Вырезать из него три прямоугольника по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья. 
  7. Положить на дно лист теста, затем часть начинки и часть соуса бешамель. Повторить слои. Сверху должно оказаться тесто и соус бешамель. Сверху посыпать все тертым сыром. 
  8. Отправить лазанью в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, чтобы верх подрумянился.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:

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Источник: Сегодня
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