Простой рецепт лазаньи с курицей из домашнего теста

Готовим вкусную лазанью с фаршем, помидорами, сыром и зеленью

Лазанья из домашнего теста Фото: freepik.com

Лазанья – это итальянское блюдо, которое готовят из тонких пластов теста, мясной начинки и соуса бешамель. Чтобы упростить процесс, домашнюю лазанью обычно делают из готовых листов теста. Но если вам негде их купить, вы можете замесить тесто самостоятельно.

Лазанья из домашнего теста с курицей

Ингредиенты:

Для начинки:

Куриный фарш – 300 г

Помидоры – 200 г

Зеленый лук – 1 небольшой пучок

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Растительное масло – 4 ст. л.

Сыр – 100 г

Для соуса бешамель:

Масло – 50 г

Молоко – 500 мл

Тертый сыр – 2 ст. л.

Соль – вкусу

Перец – по вкусу

Пшеничная мука – 50 г

Для теста:

Мука – 3 стакана

Яйца – 3 шт.

Желтки – 3 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

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Рецепт приготовления:

Для начала приготовить тесто для лазаньи. Для этого нужно взбить целые яйца вилкой, затем добавить желтки, сахар и соль. Просеять муку на рабочую поверхность, сделать в центре колодец. Постепенно влить туда яичную смесь. Собирая муку с краев, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Приготовить соус бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить подогретое молоко, все время размешивая венчиком. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить, продолжая помешивать, пока соус не загустеет. В конце добавить тертый сыр (2 ст.л.), соль и молотый перец. Приготовить начинку. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Слегка обжарить на растительном масле зеленый лук. После этого добавить куриный фарш и помидоры. Готовить, разбивая комочки лопаткой, около 10 минут. Приправить начинку по вкусу. Раскатать тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Вырезать из него три прямоугольника по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья. Положить на дно лист теста, затем часть начинки и часть соуса бешамель. Повторить слои. Сверху должно оказаться тесто и соус бешамель. Сверху посыпать все тертым сыром. Отправить лазанью в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, чтобы верх подрумянился.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

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