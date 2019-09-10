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Простой рецепт шарлотки с яблоками на сковороде

Шарлотка на сковороде имеет свои особенности приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Шарлотка на сковороде
Шарлотка на сковороде
Фото: Depositphotos

Даже если у вас нет духовки, вы все равно сможете приготовить вкусную шарлотку с яблоками. Для этого вам понадобится глубокая сковорода с толстым дном, желательно чугунная.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Дальше все просто: нужно замесить тесто, добавить в него нарезанные яблоки, перелить все в смазанную маслом сковороду, накрыть и готовить на слабом огне, пока шарлотка не пропечется.

Яблочная шарлотка на сковороде

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 130 г муки
  • 3 яйца
  • 80 г сахара
  • 4 яблока
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 0.5 ч.л. корицы

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Способ приготовления:

  1. Хорошо растереть яйца вместе с сахаром.
  2. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку, каждый раз хорошо перемешивая.
  3. Яблоки почистить, нарезать кубиками и смешать с сахарной пудрой с корицей.
  4. Добавить яблоки к тесту, перемешать.
  5. Смазать маслом сковороду с толстым дном .
  6. Вылить тесто. Поставить на плиту на слабый огонь, накрыв крышкой. Если у вас электрическая плита, сверху можно положить несколько кухонных полотенец.
  7. Готовность проверить зубочисткой. Если низ темный, а сверху тесто сыровато, лучше отставить шарлотку в сторону и укутать – верх дойдет.
  8. Перед подачей яблочный пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Как проверить готовность пирога

  • Метод зубочистки. Возьмите зубочистку или деревянную шпажку и вставьте ее в середину пирога. Достаньте. Если палочка сухая – пирог готов.
  • Метод с использованием руки. Положите ладонь одной руки на поверхность пирога. Немного прижмите. Если вы чувствуете, что пирог плотный, под рукой ничего не трясется, значит, пирог готов. Если тесто слишком мягкое, значит, пирог еще нужно подержать в духовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить штрудель с яблоками из теста фило. "Сегодня" также делились рецептом вафель с яблоками на кефире.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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