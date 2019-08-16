Простой рецепт смузи из дыни с мороженым
Готовим освежающий летний напиток в блендере
Смузи – лучшее, что можно приготовить из замороженной дыни. Ледяная мякоть сделает напиток более густым и пенистым.
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Этот сладкий, но прохладный и освежающий дынный смузи с фруктовым соком, йогуртом, мороженым и лаймом наверняка придется по вкусу как взрослым, так и детям.
Смузи из дыни с мороженым в блендере
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 6 чашек нарезанной дынной мякоти
- 1 чашка апельсинового сока
- 1/2 чашки персикового или грушевого нектара
- 1/2 чашки ванильного мороженого
- 1/2 чашки натурального йогурта
- 1 чайная ложка сока лайма
- 1/2 ложка лаймовой цедры
Способ приготовления:
- Положите кусочки дыни в пластиковый пакет и поставьте в морозильник на ночь или, по крайней мере, на несколько часов, прежде чем готовить напиток.
- В два приема взбейте все ингредиенты в блендере.
- Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.
Напомним ранее мы делились лучшими рецептами безалкогольных напитков из дыни. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат с дыней, прошутто и моцареллой.
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Источник: Сегодня