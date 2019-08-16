Простой рецепт смузи из дыни с мороженым

Готовим освежающий летний напиток в блендере

Смузи из дыни Фото: Depositphotos

Смузи – лучшее, что можно приготовить из замороженной дыни. Ледяная мякоть сделает напиток более густым и пенистым.

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Этот сладкий, но прохладный и освежающий дынный смузи с фруктовым соком, йогуртом, мороженым и лаймом наверняка придется по вкусу как взрослым, так и детям.

Смузи из дыни с мороженым в блендере

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

6 чашек нарезанной дынной мякоти

1 чашка апельсинового сока

1/2 чашки персикового или грушевого нектара

1/2 чашки ванильного мороженого

1/2 чашки натурального йогурта

1 чайная ложка сока лайма

1/2 ложка лаймовой цедры

Способ приготовления:

Положите кусочки дыни в пластиковый пакет и поставьте в морозильник на ночь или, по крайней мере, на несколько часов, прежде чем готовить напиток. В два приема взбейте все ингредиенты в блендере. Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.

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