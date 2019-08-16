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Простой рецепт смузи из дыни с мороженым

Готовим освежающий летний напиток в блендере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Смузи из дыни
Смузи из дыни
Фото: Depositphotos

Смузи – лучшее, что можно приготовить из замороженной дыни. Ледяная мякоть сделает напиток более густым и пенистым.

Смотрите видео, как выбрать безопасные арбузы и дыни:

Этот сладкий, но прохладный и освежающий дынный смузи с фруктовым соком, йогуртом, мороженым и лаймом наверняка придется по вкусу как взрослым, так и детям. 

Смузи из дыни с мороженым в блендере

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 6 чашек нарезанной дынной мякоти
  • 1 чашка апельсинового сока
  • 1/2 чашки персикового или грушевого нектара
  • 1/2 чашки ванильного мороженого
  • 1/2 чашки натурального йогурта
  • 1 чайная ложка сока лайма
  • 1/2 ложка лаймовой цедры

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Способ приготовления:

  1. Положите кусочки дыни в пластиковый пакет и поставьте в морозильник на ночь или, по крайней мере, на несколько часов, прежде чем готовить напиток.
  2. В два приема взбейте все ингредиенты в блендере. 
  3. Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.

Напомним ранее мы делились лучшими рецептами безалкогольных напитков из дыни. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат с дыней, прошутто и моцареллой.

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Источник: Сегодня
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