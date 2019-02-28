Простой рецепт суперпышных японских хоткейков

Готовим вкуснейшие японские оладьи

Японские оладьи Фото: freepik.com

Суперпышные оладьи, или хоткейки – кулинарный тренд родом из Японии. Чтобы оладьи получились воздушными, в тесто добавляют хорошо взбитые белки. В рецептах часто можно встретить рикотту, маскарпоне и даже майонез. Настоящие хоткейки пекут на сковороде в специальных кулинарных кольцах, накрывая крышкой.

Хоткейки: рецепт

Ингредиенты:

4 яичных белка

2 яичных желтка

60 г муки

50 г сахара

20 г растительного масла

40 г молока

1/2 чайной ложки разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

Желтки соединить с 10 г сахара, добавить просеянную муку, разрыхлитель растительное масло и молоко. Все тщательно перемешать. Отдельно взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков. Аккуратно ввести в тесто, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выпекать панкейки на сковороде, смазанной растительным маслом. Подавать вместе со сливочным маслом и кленовым сиропом (сироп можно заменить жидким медом).

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

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