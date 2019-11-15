Простой рецепт сырных кексов с зеленью
Рецепт несладких кексов с плавлеными сырками от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи
Сырные кексы – отличное решение для вкусного завтрака, полдника или просто перекуса. Они готовятся на основе плавленых сырков с добавлением петрушки.
Смотрите видео, как выбрать качественный плавленый сыр:
Вы можете заменить петрушку другой зеленью на свой вкус, а плавленый сыр – любым твердым.
Сырные кексы с петрушкой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 125 г размягченного сливочного масла
- 125 г сахара
- 0,5 пакетика ванильного сахара
- 2 яйца
- 125 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. молока
- 3 плавленых сырка
- Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром.
- В отдельной емкости взбейте вилкой яйца.
- В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями.
- Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.
- Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто.
- Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту.
- Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым.
- Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину.
- Поставьте в нагретую до 190 ºC духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми.
- Переложите кексы на решетку и остудите.
Полезный совет
Выбирайте плавленые сырки только высокого качества, тогда и вкус кексов будет радовать. А разрыхлитель используйте домашний: на основе соды, лимонной кислоты и муки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью. "Сегодня" также делились рецептом салата из копченой курицы с плавленым сырком.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.