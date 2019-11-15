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Простой рецепт сырных кексов с зеленью

Рецепт несладких кексов с плавлеными сырками от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Сырные кексы: рецепт с фото
Сырные кексы: рецепт с фото
Фото: Pinterest

Сырные кексы – отличное решение для вкусного завтрака, полдника или просто перекуса. Они готовятся на основе плавленых сырков с добавлением петрушки.

Смотрите видео, как выбрать качественный плавленый сыр:

Вы можете заменить петрушку другой зеленью на свой вкус, а плавленый сыр – любым твердым.

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Сырные кексы с петрушкой

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 125 г размягченного сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 0,5 пакетика ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 125 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. молока
  • 3 плавленых сырка
  • Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром.
  2. В отдельной емкости взбейте вилкой яйца.
  3. В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями.
  4. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.
  5. Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто.
  6. Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту.
  7. Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым.
  8. Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину.
  9. Поставьте в нагретую до 190 ºC духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми.
  10. Переложите кексы на решетку и остудите.

Полезный совет

Выбирайте плавленые сырки только высокого качества, тогда и вкус кексов будет радовать. А разрыхлитель используйте домашний: на основе соды, лимонной кислоты и муки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью. "Сегодня" также делились рецептом салата из копченой курицы с плавленым сырком.

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Источник: Сегодня
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