Простой рецепт сырных кексов с зеленью

Рецепт несладких кексов с плавлеными сырками от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Сырные кексы: рецепт с фото Фото: Pinterest

Сырные кексы – отличное решение для вкусного завтрака, полдника или просто перекуса. Они готовятся на основе плавленых сырков с добавлением петрушки.

Смотрите видео, как выбрать качественный плавленый сыр:

Вы можете заменить петрушку другой зеленью на свой вкус, а плавленый сыр – любым твердым.

Сырные кексы с петрушкой

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

125 г размягченного сливочного масла

125 г сахара

0,5 пакетика ванильного сахара

2 яйца

125 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. молока

3 плавленых сырка

Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром. В отдельной емкости взбейте вилкой яйца. В смесь масла и сахара добавляйте взбитые яйца небольшими порциями. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Влейте молоко, размешайте до однородности. Сырки натрите на крупную терку и добавьте в тесто. Петрушку нарубите помельче и добавьте к тесту. Замесите тесто – оно должно получиться мягким и негустым. Тесто разложите по формочкам, заполняя их наполовину. Поставьте в нагретую до 190 ºC духовку на 20–25 минут, пока кексы не поднимутся и не станут золотистыми. Переложите кексы на решетку и остудите.

Полезный совет

Выбирайте плавленые сырки только высокого качества, тогда и вкус кексов будет радовать. А разрыхлитель используйте домашний: на основе соды, лимонной кислоты и муки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью. "Сегодня" также делились рецептом салата из копченой курицы с плавленым сырком.

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