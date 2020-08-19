Простой рецепт запеченных летних овощей под сырной корочкой

Вы можете использовать обычный твердый сыр, а также брынзу или моцареллу

Запеченные овощи в духовке под сырной корочкой – простое и вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как гарнир к мясу или рыбе.

Ароматная заправка из оливкового масла, меда, уксуса и чеснока придает овощам пикантность.

Запеченные овощи с сыром

Овощи в духовке с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

86 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 сладкий перец

1 баклажан

1 кабачок

200 г шампиньонов

2 красные сладкие луковицы

100 г твердого сыра

Для заправки:

2 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

30 мл уксуса

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчицы

Смотрите видео, как приготовить баклажаны по-турецки:

Способ приготовления:

Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками. Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок. Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать. Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими. После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.

Полезный совет

Можно экспериментировать и использовать другие овощи, например, порезанный кочан сахарной кукурузы.

Напомним, ранее мы делились рецептом сицилийской капонаты от Джейми Оливера, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.

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