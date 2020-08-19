Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простой рецепт запеченных летних овощей под сырной корочкой

Сегодня, 16:06

Вы можете использовать обычный твердый сыр, а также брынзу или моцареллу

Запеченные овощи в духовке под сырной корочкой – простое и вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как гарнир к мясу или рыбе.

Ароматная заправка из оливкового масла, меда, уксуса и чеснока придает овощам пикантность.

Запеченные овощи с сыром

Овощи в духовке с сыром
Овощи в духовке с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 86 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 сладкий перец
  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 красные сладкие луковицы
  • 100 г твердого сыра

Читайте также:
Теплый салат из индейки, запеченных овощей и сыра

Для заправки:

  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 30 мл уксуса
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчицы

Смотрите видео, как приготовить баклажаны по-турецки:

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками.
  2. Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок.
  3. Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать.
  4. Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими.
  5. После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.

Полезный совет

Можно экспериментировать и использовать другие овощи, например, порезанный кочан сахарной кукурузы.

Напомним, ранее мы делились рецептом сицилийской капонаты от Джейми Оливера, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Варенье из баклажанов: рецепт необычной заготовки на зиму Как приготовить митболы с томатным соусом в духовке Как приготовить самую вкусную кабачковую икру Рецепт сочных свиных отбивных с персиками и медом
овощи сыр рецепт запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Уверенная длина: Самая стильная стрижка 2020 года
Уверенная длина: Самая стильная стрижка 2020 года
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Смачне горохове пюре: як правильно приготувати корисну страву
Смачне горохове пюре: як правильно приготувати корисну страву

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Сегодня, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Сегодня, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Сегодня, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

Вчера, 17:04Fun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 16:13Fun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

Вчера, 14:36Wellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Вчера, 11:16Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Вчера, 10:35Travel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

17 августаСтиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

17 августаFood

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

17 августаАфиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

17 августаFun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Новости партнеров

Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Фото Пугачової з донькою вразило мережу
Фото Пугачової з донькою вразило мережу
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Побеждаем фитофтору на помидорах домашними средствами
Побеждаем фитофтору на помидорах домашними средствами
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
Просто и быстро. Ведущая Ревизора поделилась рецептом варенья
Просто и быстро. Ведущая Ревизора поделилась рецептом варенья
"Захватывающе": девушка Илона Маска решила продать часть "души"
"Захватывающе": девушка Илона Маска решила продать часть "души"
Названы продукты, которые ускоряют старение
Названы продукты, которые ускоряют старение

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять