Простой рецепт запеченных летних овощей под сырной корочкой
Вы можете использовать обычный твердый сыр, а также брынзу или моцареллу
Запеченные овощи в духовке под сырной корочкой – простое и вкусное летнее блюдо, которое можно подавать как гарнир к мясу или рыбе.
Ароматная заправка из оливкового масла, меда, уксуса и чеснока придает овощам пикантность.
Запеченные овощи с сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 86 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 сладкий перец
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 200 г шампиньонов
- 2 красные сладкие луковицы
- 100 г твердого сыра
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Для заправки:
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 30 мл уксуса
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчицы
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Способ приготовления:
- Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками.
- Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок.
- Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать.
- Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими.
- После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.
Полезный совет
Можно экспериментировать и использовать другие овощи, например, порезанный кочан сахарной кукурузы.
Напомним, ранее мы делились рецептом сицилийской капонаты от Джейми Оливера, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.
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