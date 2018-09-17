Простой салат Цезарь с жареной курицей и гренками

В этом блюде удачно сочетаются хрустящие сухарики, сочные помидоры и золотистые кусочки курицы

Салат Цезарь по-домашнему Фото: Freepic.diller / Freepik

Классический салат Цезарь отличается сложной заправкой и длинным списком ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить более простой, но от этого не менее вкусный салат.

Цезарь с жареной курицей, помидорами и сыром

Ингредиенты:

200 г жареного куриного филе

20 листов салата латук

2-3 спелых помидора

200 г нарезанного кубиками белого хлеба без корок

50 г пармезана или твердого сыра

2 зубчика чеснока

4 ст.л. оливкового масла

майонез

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Разогреть растительное масло на сковороде, добавить очищенные зубчики чеснока. Прогреть до появления аромата. Выбросить чеснок и добавить хлеб. Обжарить до золотистого цвета со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску. Жареное куриное филе нарезать пластинками, помидоры – кубиками или дольками. Добавить к салату, посолить и перемешать. Посыпать салат гренками и тертым сыром. Заправить майонезом уже после подачи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль: