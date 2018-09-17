Простой салат Цезарь с жареной курицей и гренками
В этом блюде удачно сочетаются хрустящие сухарики, сочные помидоры и золотистые кусочки курицы
Классический салат Цезарь отличается сложной заправкой и длинным списком ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить более простой, но от этого не менее вкусный салат.
Цезарь с жареной курицей, помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 200 г жареного куриного филе
- 20 листов салата латук
- 2-3 спелых помидора
- 200 г нарезанного кубиками белого хлеба без корок
- 50 г пармезана или твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. оливкового масла
- майонез
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Разогреть растительное масло на сковороде, добавить очищенные зубчики чеснока. Прогреть до появления аромата.
- Выбросить чеснок и добавить хлеб. Обжарить до золотистого цвета со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Жареное куриное филе нарезать пластинками, помидоры – кубиками или дольками. Добавить к салату, посолить и перемешать.
- Посыпать салат гренками и тертым сыром. Заправить майонезом уже после подачи.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:
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Источник: "Сегодня"