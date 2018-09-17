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Простой салат Цезарь с жареной курицей и гренками

В этом блюде удачно сочетаются хрустящие сухарики, сочные помидоры и золотистые кусочки курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Салат Цезарь по-домашнему Фото: Freepic.diller / Freepik
Салат Цезарь по-домашнему Фото: Freepic.diller / Freepik

Классический салат Цезарь отличается сложной заправкой и длинным списком ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить более простой, но от этого не менее вкусный салат.

Цезарь с жареной курицей, помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 200 г жареного куриного филе
  • 20 листов салата латук
  • 2-3 спелых помидора
  • 200 г нарезанного кубиками белого хлеба без корок
  • 50 г пармезана или твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • майонез
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть растительное масло на сковороде, добавить очищенные зубчики чеснока. Прогреть до появления аромата. 
  2. Выбросить чеснок и добавить хлеб. Обжарить до золотистого цвета со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  3. Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  4. Жареное куриное филе нарезать пластинками, помидоры – кубиками или дольками. Добавить к салату, посолить и перемешать.
  5. Посыпать салат гренками и тертым сыром. Заправить майонезом уже после подачи. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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Источник: "Сегодня"
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