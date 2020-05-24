Простой салат из стручковой фасоли с яйцом и грибами

Рецепт вкусного и сытного салата с фото

Зеленая стручковая фасоль богата витаминами и клетчаткой. В салатах этот продукт отлично сочетается с зеленым горошком, помидорами, кукурузой, луком, брокколи, грибами, рыбой, мясом.

Мы предлагаем приготовить салат из стручковой фасоли с жареными грибами, вареным яйцом и зеленью. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.

Салат из стручковой фасоли с яйцом и шампиньонами

Салат из стручковой фасоли Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

92 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150-200 г замороженной стручковой фасоли

100-150 г свежих шампиньонов

3 яйца

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Горсть молодого шпината

Лимонный сок

Соль, перец

Оливковое масло

Растительное масло

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Способ приготовления:

Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде. Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу. Отварите вкрутую яйца, охладите их. Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината). Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите. Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Полезный совет

Вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.

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