Простой салат из стручковой фасоли с яйцом и грибами
Рецепт вкусного и сытного салата с фото
Зеленая стручковая фасоль богата витаминами и клетчаткой. В салатах этот продукт отлично сочетается с зеленым горошком, помидорами, кукурузой, луком, брокколи, грибами, рыбой, мясом.
Мы предлагаем приготовить салат из стручковой фасоли с жареными грибами, вареным яйцом и зеленью. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.
Салат из стручковой фасоли с яйцом и шампиньонами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 92 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150-200 г замороженной стручковой фасоли
- 100-150 г свежих шампиньонов
- 3 яйца
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- Горсть молодого шпината
- Лимонный сок
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Растительное масло
Читайте также:Рецепт тушеной зеленой фасоли с помидорами черри
Способ приготовления:
- Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде.
- Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу.
- Отварите вкрутую яйца, охладите их.
- Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината).
- Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.
- Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.
Полезный совет
Вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное