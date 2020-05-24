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Простой салат из стручковой фасоли с яйцом и грибами

Сегодня, 10:43

Рецепт вкусного и сытного салата с фото

Зеленая стручковая фасоль богата витаминами и клетчаткой. В салатах этот продукт отлично сочетается с зеленым горошком, помидорами, кукурузой, луком, брокколи, грибами, рыбой, мясом.

Мы предлагаем приготовить салат из стручковой фасоли с жареными грибами, вареным яйцом и зеленью. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.

Салат из стручковой фасоли с яйцом и шампиньонами

Салат из стручковой фасоли
Салат из стручковой фасоли
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 92 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150-200 г замороженной стручковой фасоли
  • 100-150 г свежих шампиньонов
  • 3 яйца
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • Горсть молодого шпината
  • Лимонный сок
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде.
  2. Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу.
  3. Отварите вкрутую яйца, охладите их.
  4. Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината).
  5. Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.
  6. Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Полезный совет

Вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.

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Источник: Сегодня
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