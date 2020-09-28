Простой шоколадный десерт: готовим брауни из трех ингредиентов
Чтобы пирожные получились тягучими, не передерживайте их в духовке
Брауни с нутеллой – самый простой шоколадный десерт, который только можно себе представить. Выпекайте его немного дольше, если хотите получить легкий трюфельный пирог со вкусом лесного ореха.
Брауни из нутеллы в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 238 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты
- 3 средних яйца, слегка взбитых
- 115 г муки
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом.
- Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей.
- Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии.
- Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме.
- Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.
На заметку
- Добавьте в тесто горсть измельченных орехов: подойдут пекан, грецкие орехи или соленый арахис;
- Можно использовать кусочки молочного или белого шоколада или мелкие конфетки;
- В тесто можно аккуратно вмешать горсть малины.
Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:
Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной, а также писали, как сделать брауни вкуснее.
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