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Простой шоколадный десерт: готовим брауни из трех ингредиентов

Сегодня, 09:05

Чтобы пирожные получились тягучими, не передерживайте их в духовке

Брауни с нутеллой – самый простой шоколадный десерт, который только можно себе представить. Выпекайте его немного дольше, если хотите получить легкий трюфельный пирог со вкусом лесного ореха.

Брауни из нутеллы в духовке

Брауни с нутеллой
Брауни с нутеллой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 238 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты
  • 3 средних яйца, слегка взбитых
  • 115 г муки

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом.
  2. Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей.
  3. Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии.
  4. Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме.
  5. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.

На заметку

  • Добавьте в тесто горсть измельченных орехов: подойдут пекан, грецкие орехи или соленый арахис;
  • Можно использовать кусочки молочного или белого шоколада или мелкие конфетки;
  • В тесто можно аккуратно вмешать горсть малины.

Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной, а также писали, как сделать брауни вкуснее.

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Источник: Сегодня
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