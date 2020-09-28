Простой шоколадный десерт: готовим брауни из трех ингредиентов

Чтобы пирожные получились тягучими, не передерживайте их в духовке

Брауни с нутеллой – самый простой шоколадный десерт, который только можно себе представить. Выпекайте его немного дольше, если хотите получить легкий трюфельный пирог со вкусом лесного ореха.

Брауни из нутеллы в духовке

Брауни с нутеллой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

238 ккал на порцию

Ингредиенты:

400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты

3 средних яйца, слегка взбитых

115 г муки

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом. Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей. Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии. Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.

На заметку

Добавьте в тесто горсть измельченных орехов: подойдут пекан, грецкие орехи или соленый арахис;

Можно использовать кусочки молочного или белого шоколада или мелкие конфетки;

В тесто можно аккуратно вмешать горсть малины.

Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной, а также писали, как сделать брауни вкуснее.

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