Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты праздничных салатов для новогоднего стола

Салат на Новый год простой Фото: freepik.com

Новый год 2020 пройдет по знаком Белой Металлической Крысы. До праздника осталось чуть больше месяца, поэтому самое время запасаться идеями для новогоднего меню.

Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:

Мы поделимся простыми рецептами вкусных праздничных салатов. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

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Шведский салат из сельди на Новый год

Салат из селедки и свеклы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 филе слабосоленой сельди

1 большая вареная свекла

4 средние вареные картофелины

1 небольшая луковица

2 небольших свежих огурчика

3 веточки укропа

Для заправки:

150 мл жирной сметаны

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

Соль, перец

Способ приготовления:

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Новогодний салат с курицей, грибами и ананасами

Салат "Нежность" с ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г куриного филе

200 г сыра твердых сортов

200 г консервированного ананаса

200 г консервированных грибов

50 г грецких орехов

3 ст. л. майонеза

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками. В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками. Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом. Посыпать измельченными грецкими орехами. Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом. Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить. Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов. Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса.

Салат на Новый год с пекинской капустой и крабовыми палочками

Салат с пекинской капустой и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты

200 г крабовых палочек

1 свежий огурец

1/2 болгарского перца

3 вареных куриных яйца

1/2 банки кукурузы

1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Новогодний салат с маринованными опятами и ветчиной

Салат с опятами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 банка маринованных опят

1 пучок зеленого лука

300 г ветчины

3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля

3 вареных яйца

Майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

Зеленый лук помыть и мелко порубить. Ветчину нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками. Вареные яйца почистить и мелко нарезать. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку. Украсить готовый салат маринованными опятами.

Новогодний салат из копченой куриной грудки

Салат из копченой курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

3 свежих помидора

4 куриных яйца

3 плавленых сырка

3 зубчика чеснока

Майонез – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую и остудить. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью. Подавать салат из копченой курицы холодным.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов на Новый год без майонеза. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить оливье по рецепту Юлии Высоцкой.

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