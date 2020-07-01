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Пряные травы: как вырастить специи на подоконнике

Сегодня, 17:22

Узнайте, какие травы можно выращивать дома

Если вы любите свежую зелень, это отличный повод научиться выращивать ее в домашних условиях. Конечно, превращать квартиру в теплицу не стоит, но несколько горшков с пряными травами наполнят вашу кухню потрясающими ароматами.

Выращивание пряных трав в горшке требует всего лишь немного воды, земли и терпения. Главное, чтобы емкости были достаточной глубины для корневой системы, от 15 см.

Полезные травы, выращенные дома, можно использовать для приготовления салатов, супов, вторых блюд, выпечки, закусок и соусов.

Как выращивать зелень круглый год в домашних условиях

Полезные травы дома
Полезные травы дома
Фото: Depositphotos

Листовой салат – источник витамина С, В, фолиевой кислоты и важнейших минералов. Лучше всего для подоконника подходят сорта "Лолло Росса", "Новогодний", "Витаминный". Следите за тем, чтобы между всходами было расстояние в 4-5 см, иначе ростки ослабнут. Если вы купили салат в горшочке, его можно несколько дней подержать в воде, чтобы появились новые листья.

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Кресс-салат. Вырастить кресс можно в очень тонком слое почвы (2-4 см), и даже на слое влажной ваты или фильтровальной бумаги. Семена разбрасывают по поверхности почвы, присыпают тонким слоем почвосмеси и увлажняют из пульверизатора.

Смотрите видео об особенностях выращивания микрогрина:

Поскольку кресс всходит на 2-4 день, емкость с семенами сразу выставляют на свет. Кресс-салат переносит некоторое затенение, но для равномерного роста "грядку" нужно поворачивать. Если в квартире сухо, растение следует регулярно опрыскивать из пульверизатора.

Микрогрин очень полезен для здоровья
Микрогрин очень полезен для здоровья
Фото: Depositphotos

Микрогрин – это маленькие проростки, от недели до пяти. Можно использовать такие культуры, как горох, петрушка, кинза, а также другие пряные травы. Возьмите пластиковый контейнер, застелите его поливным матом (любой тканью, которая хорошо впитывает воду) и щедро опрыскайте его водой комнатной температуры. Выложите сверху семена микрогрина и равномерно распределите. Накройте крышкой. Уже через пять недель вы получите росточки.

Как выращивать пряные травы на балконе или подоконнике

Чеснок. Не выкидывайте чеснок, который начал выпускать перья. Поместите его в чистую чашку с водой и поставьте на подоконник.

Как вырастить зеленый лук дома
Как вырастить зеленый лук дома
Фото: Depositphotos

Зеленый лук. Прорастите луковицу в маленьком стаканчике с водой или посадите в грунт. Для второго способа подберите подходящий по размеру горшок для комнатных цветов. Заполните его землей. Выберите любые луковки и плотно друг к другу поместите их в горшок. Подойдет обычный репчатый лук или лук-севок. Во втором случае урожай будет меньше, зато перо – мягче и нежнее.

Сельдерей. Отрежьте основание сельдерея и поместите в стакан с водой, а когда в середине начнут расти листья, посадите в грунт.

Базилик в горшке
Базилик в горшке
Фото: Pixabay

Базилик. Для выращивания базилика нам понадобятся его маленькие отростки. Их можно поставить в стакан на подоконнике и через полторы недели они подрастут в несколько раз. После этого растение следует высадить в горшок.

Лимонная трава. Это растение сложно найти в супермаркетах, так что его тем более стоит выращивать дома. Поместите стебли в чашку так, чтобы вода закрывала примерно половину. Когда появятся корни, пересадите лимонную траву в землю.

Петрушку можно вырастить из семян или опустить в воду отросток, чтобы он дал корни. Главное правило: росткам нужно много света, а вот холодов они не боятся.

Пряные травы: розмарин
Пряные травы: розмарин
Фото: Pixabay

Розмарин. Срезанный черенок нужно поместить или в емкость с водой, до момента появления корешков, или высадить в песочно-торфяную смесь, после чего поставить на солнце.

На заметку

Если вы выращиваете травы на кухне в горшках, обязательные проделайте дренажные отверстия в дне емкостей. Пряная зелень застоя воды не выносит и хорошо расти не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали о домашних растениях, которые вредят вашему здоровью.

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Источник: Сегодня
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