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Пшенная каша с тыквой, черносливом и орехами в духовке

Необычный рецепт тыквенной каши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Тыквенная каша пшенная
Тыквенная каша пшенная
Фото: Depositphotos

Вкусную тыквенную кашу можно приготовить в духовке. Там она получается особенно ароматной и насыщенной.

Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу по рецепту шеф-повара:

Мы советуем сделать тыквенную кашу на основе пшенной крупы и добавить чернослив, мед и колотые миндальные орехи.

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Пшенная каша с тыквой, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 266 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пшенная крупа – 0,5 стакана
  • Тыква – 250-300 г
  • Сливки 10% – 1,5 стакана
  • Чернослив – 5-6 шт.
  • Масло сливочное – 40-50 г
  • Мед – 1 ст.л.
  • Орехи миндальные – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики.
  2. Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку.
  3. Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила.
  4. Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут.
  5. Пока каша варится, мелко нарезать чернослив.
  6. Положить чернослив, масло и мед в кашу.
  7. Разогреть духовку до 130 ºС.
  8. Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой.
  9. Готовить в течение 40 минут.
  10. Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.

Как сделать чернослив мягким

  • Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
  • Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенной каши с рисом и яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеченную овсяную кашу с яблоками и корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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