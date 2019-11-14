Пшенная каша с тыквой, черносливом и орехами в духовке

Необычный рецепт тыквенной каши

Тыквенная каша пшенная Фото: Depositphotos

Вкусную тыквенную кашу можно приготовить в духовке. Там она получается особенно ароматной и насыщенной.

Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу по рецепту шеф-повара:

Мы советуем сделать тыквенную кашу на основе пшенной крупы и добавить чернослив, мед и колотые миндальные орехи.

Пшенная каша с тыквой, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

266 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Пшенная крупа – 0,5 стакана

Тыква – 250-300 г

Сливки 10% – 1,5 стакана

Чернослив – 5-6 шт.

Масло сливочное – 40-50 г

Мед – 1 ст.л.

Орехи миндальные – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики. Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку. Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила. Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут. Пока каша варится, мелко нарезать чернослив. Положить чернослив, масло и мед в кашу. Разогреть духовку до 130 ºС. Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой. Готовить в течение 40 минут. Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.

Как сделать чернослив мягким

Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.

Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенной каши с рисом и яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеченную овсяную кашу с яблоками и корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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