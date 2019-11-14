Пшенная каша с тыквой, черносливом и орехами в духовке
Необычный рецепт тыквенной каши
Вкусную тыквенную кашу можно приготовить в духовке. Там она получается особенно ароматной и насыщенной.
Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу по рецепту шеф-повара:
Мы советуем сделать тыквенную кашу на основе пшенной крупы и добавить чернослив, мед и колотые миндальные орехи.
Пшенная каша с тыквой, орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 266 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пшенная крупа – 0,5 стакана
- Тыква – 250-300 г
- Сливки 10% – 1,5 стакана
- Чернослив – 5-6 шт.
- Масло сливочное – 40-50 г
- Мед – 1 ст.л.
- Орехи миндальные – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики.
- Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку.
- Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила.
- Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут.
- Пока каша варится, мелко нарезать чернослив.
- Положить чернослив, масло и мед в кашу.
- Разогреть духовку до 130 ºС.
- Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой.
- Готовить в течение 40 минут.
- Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.
Как сделать чернослив мягким
- Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
- Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты. После этого чернослив будет готов к работе.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенной каши с рисом и яблоками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеченную овсяную кашу с яблоками и корицей.
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Источник: Сегодня