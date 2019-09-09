Как приготовить тыквенную кашу: три рецепта для завтрака
Вы можете добавить в кашу кусочки тыквы или пюре – все зависит от ваших предпочтений
Сезон тыквы начался! Даже рестораны включают в меню тыквенные десерты или крем-супы, оригинально украсив их.
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Каша с тыквой готовится как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них. Мы расскажем, как приготовить на завтрак пшенную, овсяную и рисовую кашу с добавлением тыквы.
Пшенная каша с тыквой, медом и корицей
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 450 г тыквенной мякоти
- вода
- 200 г пшенной крупы
- 500 мл молока
- соль
- мед
- корица
Способ приготовления:
- Тыквенную мякоть нарезать небольшими кубиками. Залить водой так, чтобы она только покрывала тыкву.
- Довести до кипения, варить 5 минут. Затем всыпать промытое пшено. Готовить на небольшом огне, пока вся жидкость не выкипит, не забывая помешивать.
- Затем влить половину молока, посолить. Варить около 20 минут, время от времени подливая оставшееся молоко. В конце добавить мед и корицу по вкусу. Снять с огня.
- Накрыть и дать постоять полчаса перед подачей. Размешать кашу и разложить ее по тарелкам.
- По желанию можно посыпать кашу корицей.
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Овсяная каша с тыквой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки овсяных хлопьев
- 1 1/4 чашки воды (или воды и молока пополам)
- 1 ст.л. сливок
- 0,5 ч.л. корицы
- щепотка имбиря, мускатного ореха и молотой гвоздики
- 1/8 ч.л. соли
- 1-2 ст.л. тыквенного пюре из печеной тыквы
- коричневый сахар, мед или кленовый сироп – по вкусу
- грецкие орехи, сушеная и свежая клюква, шоколадные чипсы
Способ приготовления::
- Залить овсяные хлопья водой и поставить на огонь. Довести до кипения, добавить все специи, уменьшить огонь и варить до желаемой консистенции, около 10 минут.
- Добавить тыквенное пюре, соль, сахар, сливки, сухую клюкву. Перемешать кашу, накрыть крышкой и оставить еще на 10-15 минут.
- Выложить овсянку в миску. Подавать вместе орехами, медом, свежими ягодами и кусочками шоколада.
Рисовая каша с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 125 г риса
- 1 л молока
- 250 г тыквы
- 1 ст.л. меда
- 1 яблоко
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать кубиками. Рис промыть под струей холодной воды.
- Тыкву залить водой, варить до готовности и пюрировать. В воду, в которой варилась тыква, добавить молоко и варить рис 30 минут.
- В полуготовый рис добавить перетертую тыкву.
- Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут. При подаче можно добавить цукаты и сухофрукты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептами тыквенного пирога.
Чем полезна тыква для здоровья
Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.
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