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Как приготовить тыквенную кашу: три рецепта для завтрака

Вы можете добавить в кашу кусочки тыквы или пюре – все зависит от ваших предпочтений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Тыквенная каша на завтрак
Тыквенная каша на завтрак
Фото: Depositphotos

Сезон тыквы начался! Даже рестораны включают в меню тыквенные десерты или крем-супы, оригинально украсив их.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Каша с тыквой готовится как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них. Мы расскажем, как приготовить на завтрак пшенную, овсяную и рисовую кашу с добавлением тыквы.

Пшенная каша с тыквой, медом и корицей

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Пшенная каша с тыквой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 450 г тыквенной мякоти
  • вода
  • 200 г пшенной крупы
  • 500 мл молока
  • соль
  • мед
  • корица

Способ приготовления:

  1. Тыквенную мякоть нарезать небольшими кубиками. Залить водой так, чтобы она только покрывала тыкву.
  2. Довести до кипения, варить 5 минут. Затем всыпать промытое пшено. Готовить на небольшом огне, пока вся жидкость не выкипит, не забывая помешивать.
  3. Затем влить половину молока, посолить. Варить около 20 минут, время от времени подливая оставшееся молоко. В конце добавить мед и корицу по вкусу. Снять с огня.
  4. Накрыть и дать постоять полчаса перед подачей. Размешать кашу и разложить ее по тарелкам.
  5. По желанию можно посыпать кашу корицей.
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Овсяная каша с тыквой

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Овсяная каша с тыквой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки овсяных хлопьев
  • 1 1/4 чашки воды (или воды и молока пополам)
  • 1 ст.л. сливок
  • 0,5 ч.л. корицы
  • щепотка имбиря, мускатного ореха и молотой гвоздики
  • 1/8 ч.л. соли
  • 1-2 ст.л. тыквенного пюре из печеной тыквы
  • коричневый сахар, мед или кленовый сироп – по вкусу
  • грецкие орехи, сушеная и свежая клюква, шоколадные чипсы

Способ приготовления::

  1. Залить овсяные хлопья водой и поставить на огонь. Довести до кипения, добавить все специи, уменьшить огонь и варить до желаемой консистенции, около 10 минут.
  2. Добавить тыквенное пюре, соль, сахар, сливки, сухую клюкву. Перемешать кашу, накрыть крышкой и оставить еще на 10-15 минут.
  3. Выложить овсянку в миску. Подавать вместе орехами, медом, свежими ягодами и кусочками шоколада.

Рисовая каша с тыквой

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Рисовая каша с тыквой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 125 г риса 
  • 1 л молока 
  • 250 г тыквы 
  • 1 ст.л. меда 
  • 1 яблоко

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать кубиками. Рис промыть под струей холодной воды.
  2. Тыкву залить водой, варить до готовности и пюрировать. В воду, в которой варилась тыква,  добавить молоко и варить рис 30 минут.
  3. В полуготовый рис добавить перетертую тыкву.
  4. Перемешать, добавить мед и кусочки яблок, выключить огонь и оставить на 10 минут. При подаче можно добавить цукаты и сухофрукты. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептами тыквенного пирога.

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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