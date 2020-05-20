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Пьянящий летний десерт: фруктовый лед "Космополитен"

Это мороженое готовится на основе знаменитого коктейля

Ирина Павлина
Сегодня, 13:43

Представьте себе: домашний коктейль, замороженный в прохладный, освежающий фруктовый лед. Это звучит почти как сон, не правда ли? Тем не менее, вы вполне можете сделать такой десерт на собственной кухне.

Традиционный коктейль "Космополитен" готовится из водки, ликера трипл сек, клюквенного сока и свежевыжатых лаймов, чего и требует этот рецепт (а также столовую ложку сахара). Подойдет любая водка, поэтому смело выбирайте любимую марку.

Фруктовый лед из "Космполитена"

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время для заморозки

Ингредиенты:

  • 295 мл клюквенного сока
  • 22 мл трипл сек
  • 10 мл водки
  • 3 свежих лайма
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Соедините в кувшине клюквенный сок и сахар. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
  2. Добавьте трипл сек, водку и сок двух лаймов.
  3. Нарежьте третий лайм тонкими ломтиками и поместите их в четыре формочки для фруктового льда.
  4. Наполните формочки клюквенным соком и вставьте палочки. Обязательно размещайте их прямо, а не под углом.
  5. Поставьте в морозильную камеру на 8 часов.
  6. Когда будете готовы подавать десерт, подержите формы под теплой водой, чтобы отделить фруктовое мороженое от формы.
  7. Подавайте немедленно.

На заметку

Если вы добавите слишком много алкоголя, фруктовый лед будет плохо замерзать. Поэтому обязательно используйте только указанное в рецепте количество.

Смотрите видео, как выбрать полезное фруктовое мороженое:

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего коктейля из ананаса и кокоса.

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Источник: Сегодня
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