Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Пять быстрых завтраков, которые подарят вам чувство сытости надолго

Эти рецепты позволят вам без проблем продержаться до обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Вкусный завтрак можно приготовить за считанные минуты Фото: pixabay.com
Вкусный завтрак можно приготовить за считанные минуты Фото: pixabay.com

Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начинайте утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру. 

Овсяная каша со вкусом печенья

35_ls.1526315284
Овсянка с бананами и арахисовым маслом
Фото: freepik.com

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан
  • 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
  • немного молока
  • соль
  • корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Сырники в микроволновке

64_ls.1522076656
Сырники в микроволновке
Фото: pixabay.com

По желанию вы можете добавить в творожную массу изюм, кусочки кураги или мелко натертую апельсиновую цедру. А яйцо в рецепте заменить пюре из одного спелого банана.

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 1-2 яйца
  • щепотка соли
  • 2-3 ст.л. сахара
  • щепотка ванилина
  • 2 ст.л. муки или манной крупы
  • сливочное масло

Рецепт приготовления:

  1. Творог хорошо размять вилкой вместе с яйцом и сахаром. Добавить соль, ванилин, муку или манную крупу. Еще раз перемешать.
  2. Керамические формочки для кексов смазать маслом. Силиконовые будет достаточно сбрызнуть водой.
  3. Наполнить формы творожной массой на две трети. Отправить в микроволновую печь и готовить в течение 6 минут при максимальной мощности.
  4. Готовые сырники немного остудить и подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что приготовить на завтрак: три простых рецепта от Марты Стюарт

Смузи-боул с фруктами и ягодами

c914b06b_strawberry_banana_bowl_recipe_2.xxxlarge
Смузи-боул с бананами и клубникой
Фото: popsugar.com

Это супервкусный смузи-боул, немного гуще, чем обычный смузи. А гранола и кусочки фруктов делают его еще лучше.

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана коровьего или миндального молока
  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 1/4 стакана натурального йогурта
  • 1 замороженный банан
  • 10-12 шт. замороженной клубники
  • 1 персик
  • 1 столовая ложка меда
  • кусочки банана, половинки клубники и гранола – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед.
  2. Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.

Йогурт с фруктами и хлопьями

img_9558
Полезный завтрак с йогуртом и фруктами
Фото: instagram.com/petite_furia

Такой завтрак содержит исключительно полезные ингредиенты.

Ингредиенты:

  • 1 маленький стаканчик натурального греческого йогурта
  • 1/2 шт. банана
  • 1/2 шт. персика
  • по горсти малины, ежевики и голубики
  • 1 ст.л. жидкого меда
  • 3 ст.л. кукурузных хлопьев или гранолы

Рецепт приготовления:

  1. Налейте в миску йогурт и разложите сверху нарезанные фрукты и ягоды.
  2. Полейте медом и посыпьте хлопьями и гранолой. Подавайте сразу же после приготовления.

Яичница с лососем и авокадо

fried-eggs-smoked-salmon
Яичница с авокадо и лососем
Фото: popsugar.com

Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров такой завтрак подарит вам длительное чувство сытости.

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 свежих яйца
  • 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
  • небольшой пучок рукколы
  • 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
  • немного свежевыжатого лимонного сока
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
  2. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
  3. Как только яйца будут полностью приготовлены, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. Сайт "Сегодня" также делился рецептами смузи для похудения.

Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира:

Еще несколько материалов по теме:
Завтрак выходного дня: диетические сырники от Аниты Луценко Полезный завтрак: сырники с яблоками в духовке Женщина превращает еду для сына в мультяшных персонажей Рецепт вкусного завтрака: творожная запеканка с ягодами и кускусом
рецепты ягоды завтрак каша творог авокадо смузи арахисовое масло гранола сырники
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров