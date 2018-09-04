Пять быстрых завтраков, которые подарят вам чувство сытости надолго
Эти рецепты позволят вам без проблем продержаться до обеда
Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начинайте утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру.
Овсяная каша со вкусом печенья
Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.
Ингредиенты:
- 1 большой спелый банан
- 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
- немного молока
- соль
- корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи
Рецепт приготовления:
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
Сырники в микроволновке
По желанию вы можете добавить в творожную массу изюм, кусочки кураги или мелко натертую апельсиновую цедру. А яйцо в рецепте заменить пюре из одного спелого банана.
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 1-2 яйца
- щепотка соли
- 2-3 ст.л. сахара
- щепотка ванилина
- 2 ст.л. муки или манной крупы
- сливочное масло
Рецепт приготовления:
- Творог хорошо размять вилкой вместе с яйцом и сахаром. Добавить соль, ванилин, муку или манную крупу. Еще раз перемешать.
- Керамические формочки для кексов смазать маслом. Силиконовые будет достаточно сбрызнуть водой.
- Наполнить формы творожной массой на две трети. Отправить в микроволновую печь и готовить в течение 6 минут при максимальной мощности.
- Готовые сырники немного остудить и подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.
Смузи-боул с фруктами и ягодами
Это супервкусный смузи-боул, немного гуще, чем обычный смузи. А гранола и кусочки фруктов делают его еще лучше.
Ингредиенты:
- 1/2 стакана коровьего или миндального молока
- 1/4 стакана апельсинового сока
- 1/4 стакана натурального йогурта
- 1 замороженный банан
- 10-12 шт. замороженной клубники
- 1 персик
- 1 столовая ложка меда
- кусочки банана, половинки клубники и гранола – для подачи
Рецепт приготовления:
- Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед.
- Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.
Йогурт с фруктами и хлопьями
Такой завтрак содержит исключительно полезные ингредиенты.
Ингредиенты:
- 1 маленький стаканчик натурального греческого йогурта
- 1/2 шт. банана
- 1/2 шт. персика
- по горсти малины, ежевики и голубики
- 1 ст.л. жидкого меда
- 3 ст.л. кукурузных хлопьев или гранолы
Рецепт приготовления:
- Налейте в миску йогурт и разложите сверху нарезанные фрукты и ягоды.
- Полейте медом и посыпьте хлопьями и гранолой. Подавайте сразу же после приготовления.
Яичница с лососем и авокадо
Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров такой завтрак подарит вам длительное чувство сытости.
Ингредиенты:
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 свежих яйца
- 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
- небольшой пучок рукколы
- 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
- немного свежевыжатого лимонного сока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
- Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
- Как только яйца будут полностью приготовлены, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. Сайт "Сегодня" также делился рецептами смузи для похудения.
Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах мира: