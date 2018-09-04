Пять быстрых завтраков, которые подарят вам чувство сытости надолго

Эти рецепты позволят вам без проблем продержаться до обеда

Вкусный завтрак можно приготовить за считанные минуты Фото: pixabay.com

Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начинайте утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру.

Овсяная каша со вкусом печенья

Овсянка с бананами и арахисовым маслом Фото: freepik.com

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

2 столовые ложки кремообразного арахисового масла

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления

немного молока

соль

корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи

Рецепт приготовления:

Банан почистите и нарежьте на кусочки. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Сырники в микроволновке

Сырники в микроволновке Фото: pixabay.com

По желанию вы можете добавить в творожную массу изюм, кусочки кураги или мелко натертую апельсиновую цедру. А яйцо в рецепте заменить пюре из одного спелого банана.

Ингредиенты:

400 г творога

1-2 яйца

щепотка соли

2-3 ст.л. сахара

щепотка ванилина

2 ст.л. муки или манной крупы

сливочное масло

Рецепт приготовления:

Творог хорошо размять вилкой вместе с яйцом и сахаром. Добавить соль, ванилин, муку или манную крупу. Еще раз перемешать. Керамические формочки для кексов смазать маслом. Силиконовые будет достаточно сбрызнуть водой. Наполнить формы творожной массой на две трети. Отправить в микроволновую печь и готовить в течение 6 минут при максимальной мощности. Готовые сырники немного остудить и подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.

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Смузи-боул с фруктами и ягодами

Смузи-боул с бананами и клубникой Фото: popsugar.com

Это супервкусный смузи-боул, немного гуще, чем обычный смузи. А гранола и кусочки фруктов делают его еще лучше.

Ингредиенты:

1/2 стакана коровьего или миндального молока

1/4 стакана апельсинового сока

1/4 стакана натурального йогурта

1 замороженный банан

10-12 шт. замороженной клубники

1 персик

1 столовая ложка меда

кусочки банана, половинки клубники и гранола – для подачи

Рецепт приготовления:

Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед. Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.

Йогурт с фруктами и хлопьями

Полезный завтрак с йогуртом и фруктами Фото: instagram.com/petite_furia

Такой завтрак содержит исключительно полезные ингредиенты.

Ингредиенты:

1 маленький стаканчик натурального греческого йогурта

1/2 шт. банана

1/2 шт. персика

по горсти малины, ежевики и голубики

1 ст.л. жидкого меда

3 ст.л. кукурузных хлопьев или гранолы

Рецепт приготовления:

Налейте в миску йогурт и разложите сверху нарезанные фрукты и ягоды. Полейте медом и посыпьте хлопьями и гранолой. Подавайте сразу же после приготовления.

Яичница с лососем и авокадо

Яичница с авокадо и лососем Фото: popsugar.com

Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров такой завтрак подарит вам длительное чувство сытости.

Ингредиенты:

1 ст.л. растительного масла

2 свежих яйца

2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося

небольшой пучок рукколы

1/4 авокадо, нарезанного кубиками

немного свежевыжатого лимонного сока

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца. Как только яйца будут полностью приготовлены, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

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