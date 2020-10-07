Пять ингредиентов, которые стоит добавить в салат, чтобы он стал полезнее

Эти добавки сделают блюдо более здоровым

Овощные салаты – это отличный способ привести в порядок фигуру. Но чтобы они действительно принесли пользу организму, важно выполнять несколько простых правил.

Используйте оливковое масло

Оливковое масло полезно для кожи и волос Фото: freepik.com

Поскольку оливковое масло является мононенасыщенным жиром, набрать вес, употребляя его, трудно. Этот продукт ускоряет обмен веществ и увеличивает уровень энергии.

Если вы хотите похудеть, используйте оливковое масло в качестве заправки к салатам и прочим блюдам. На нем можно жарить мясо, рыбу, тушить овощи и прочие продукты.

Не игнорируйте зелень

Зелень лучше хранится на холоде Фото: freepik.com

Базилик, петрушка, кинза, шпинат и листовой салат богаты клетчаткой, витаминами, минералами и фитонутриентами. Хлорофилл, который придает пряным травам зеленый цвет, насыщает организм кислородом, ускоряет метаболизм и укрепляет иммунитет.

Добавляйте белковые продукты

Горох нут богат белком Фото: freepik.com

Сыр, яйца, рыба, горох нут, тофу или белое куриное мясо – все эти продукты богаты белком. А белок, или протеин – строительный материал и источник питания для всех клеток. Он обеспечивает длительное чувство сытости, и вам меньше захочется перекусывать в течение дня.

Используйте разные овощи и фрукты

Фрукты и овощи должны быть разных цветов Фото: freepik.com

Свежие овощи и фрукты дают нам необходимую клетчатку и огромное количество витаминов. В салатах сочетайте овощи разных цветов, чтобы получить максимум преимуществ для здоровья – природные пигменты имеют разные полезные свойства и дополняют друг друга.

Откажитесь от сухариков в пользу орехов и семечек

Включите в меню орехи Фото: Depositphotos

Гренки и сухарики очень калорийны, а пользы от них мало. Поэтому лучше заменить их орехами или семечками.

Орехи богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, полезными жирами, белком и клетчаткой, а семечки содержат микроэлементы, необходимые для нормальной работы сердца и сосудов.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных салатов из капусты, а также писали, как приготовить салаты с тунцом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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