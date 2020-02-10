Пять коктейлей, которые создадут романтическое настроение на День святого Валентина

Рецепты коктейлей на 14 февраля с фото

Коктейли на 14 февраля Фото: freepik.com

В День святого Валентина удивите любимого человека праздничными коктейлями домашнего приготовления. Такие напитки не только порадуют своим вкусом, но помогут создать романтическую атмосферу 14 февраля.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

Читайте также: Домашнее печенье в виде сердечек на День святого Валентина

Коктейль "Зимний поцелуй"

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Коктейль "Секс на пляже"

Коктейль "Секс на пляже" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

60 мл водки

30 мл персикового шнапса

60 мл грейпфрутового или апельсинового сока

60 мл клюквенного сока

1 чайная ложка лимонного сока

Лед

Способ приготовления:

Наполнить стакан хайбол льдом. Добавить все ингредиенты и размешать. Украсить напиток полоской апельсиновой цедры и коктейльной вишней.

Коктейль "Сердце" на 14 февраля

Коктейль "Сердце" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

2 части водки

Вермут

Сердечко, вырезанное из свеклы

Способ приготовления:

Плеснуть в бокал для мартини вермут, ополоснуть бокал и вылить в шейкер на лед. Добавить две части водки, взболтать, налить в бокал, положить туда кусочек вареной свеклы, пронзив его коктейльной палочкой или шпажкой.

Коктейль "Мимоза" на 14 февраля

Коктейль "Мимоза" на День влюбленных Фото: Pinterest

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 бутылка охлажденного шампансого

Гренадин

Маленькие ягоды клубники

Способ приготовления:

Клубнику помыть и обсушить. Удалить листики и вырезать из ягод сердечки. Наколоть на две-три деревянные шпажки. Наполнить бокалы для шампанского игристым вином на две трети. Налить в каждый по ложке гренадина. Украсить коктейли шпажками с клубникой и подавать.

Клубничная "Маргарита"

"Маргарита" с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 чашки измельченного льда

1 чашка клубничного пюре

1 чашка текилы

Сок одного лайма

Немного ликера трипл сек

Немного простого сиропа

Способ приготовления:

Для сиропа смешайте равное количество сахара и воды. Нагревайте до тех пор, пока сахар не растворится. Остудите. Смешайте в блендере лед, клубничное пюре, текилу, сок лайма, трипл сек и простой сироп. Взбейте до однородности, отрегулируйте количество сиропа по вкусу. Перелейте коктейль в бокалы и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.