Пять важных советов для приготовления блюд с помидорами
Узнайте, почему томаты нельзя хранить в холодильнике
Советы итальянского шеф-повара Антонио Карлучио подскажут, чего категорически нельзя делать при приготовлении блюд с помидорами, а что, наоборот, поможет этому прекрасному плоду раскрыться в полной мере.
Никогда не используйте сахар с помидорами
Сахар "забивает" естественный вкус томатов, меняет вкус помидоров и разрушает полезные вещества.
Не бойтесь использовать томатную пасту вместо свежих помидоров
Томатная паста – прекрасный заменитель помидоров. Главное – выбирайте проверенные марки, с насыщенным помидорным вкусом, без добавок.
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Не пережаривайте их!
Люди ошибочно думают, что помидоры, благодаря их водянистости, сжечь невозможно. Пережаренные помидоры имеют очень неприятный вкус, который ничем не замаскировать. Решить проблему очень просто: следите за томатами, пока вы их жарите, и используйте сковороду с антипригарным покрытием.
Воспользуйтесь этой подсказкой, чтобы очистить томаты от кожуры
Поместите помидоры в емкость с горячей водой на несколько минут. Шкурка сойдет сама.
Не кладите помидоры в холодильник
Да, хранение в холодильнике продлевает томатам жизнь, но убивает их вкус. В идеале, использовать помидоры нужно сразу после приобретения.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные помидоры с тунцом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом итальянского салата с помидорами черри и моцареллой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить пасту с маслинами и томатным соусом.
Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров: