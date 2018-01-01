Пять важных советов для приготовления блюд с помидорами

Узнайте, почему томаты нельзя хранить в холодильнике

Если опустить помидоры в кипяток, кожица отойдет сама Фото: bearfotos / Freepik

Советы итальянского шеф-повара Антонио Карлучио подскажут, чего категорически нельзя делать при приготовлении блюд с помидорами, а что, наоборот, поможет этому прекрасному плоду раскрыться в полной мере.

Никогда не используйте сахар с помидорами

Сахар "забивает" естественный вкус томатов, меняет вкус помидоров и разрушает полезные вещества.

Не бойтесь использовать томатную пасту вместо свежих помидоров

Томатная паста – прекрасный заменитель помидоров. Главное – выбирайте проверенные марки, с насыщенным помидорным вкусом, без добавок.

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Не пережаривайте их!

Люди ошибочно думают, что помидоры, благодаря их водянистости, сжечь невозможно. Пережаренные помидоры имеют очень неприятный вкус, который ничем не замаскировать. Решить проблему очень просто: следите за томатами, пока вы их жарите, и используйте сковороду с антипригарным покрытием.

Воспользуйтесь этой подсказкой, чтобы очистить томаты от кожуры

Поместите помидоры в емкость с горячей водой на несколько минут. Шкурка сойдет сама.

Не кладите помидоры в холодильник

Да, хранение в холодильнике продлевает томатам жизнь, но убивает их вкус. В идеале, использовать помидоры нужно сразу после приобретения.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные помидоры с тунцом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом итальянского салата с помидорами черри и моцареллой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить пасту с маслинами и томатным соусом.

Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров: