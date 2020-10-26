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QR-меню для ресторанов от Stravopys

Сегодня, 16:28

Привычное для всех бумажное меню ресторана с новым приложением успешно можно заменить на электронное бесконтакное меню

Развитие – обязательное условие для любого бизнеса. Даже если вы достигли определенного успеха и за счет этого собираетесь оставаться на плаву — то продержаться выйдет недолго. В конкурентной борьбе есть победители и проигравшие. Без роста и развития в скором времени вас успешно обойдут конкуренты. Правила рыночной экономики меняются быстро и нужно под них подстраиваться. Ресторанный бизнес не является исключением. Чтобы быть успешным, каждому заведению нужно не только вкусно кормить своих гостей, но и иметь интересную концепцию, свои уникальные особенности. Одной из таких может стать бесконтактное меню, которое успешно заменит ранее привычное для всех бумажное меню ресторана.

Сервисом Stravopys пользуется уже большое количество заведений, рекомендуем попробовать и вам. Представьте, что официант не несет гостям обычное меню для ресторанов с перечнем блюд и напитков, а предлагает отсканировать QR-код. Все меню отображается на экране смартфона с помощью сервиса с удобным интерфейсом. Stravopys привлекает своей легкостью, понятностью и эстетичностью. Электронное меню имеет многоуровневую эффективную защиту данных, выглядит очень современно и позволяет легко и в любое время актуализировать информацию. Для того, чтобы ввести в ассортимент новое блюдо или напиток, вам больше не нужно заказывать печать нового меню или дополнительных буклетов, достаточно внести изменения в сервисе и уже можно предлагать новинки гостям. Административная панель и меню настроены на украинский, английский и русский язык.

Для создания QR-меню необходимо авторизоваться в сервисе и добавить собственные категории, наименования блюд и их описания с фото. Все просто, не правда ли? Еще за пользование сервисом Stravopys не нужно ничего платить – это выгодно отличает его от платных аналогов. Вы повысите рентабельность заведения не только благодаря тому, что больше не будете пользоваться услугами типографии, но и тем, что новый формат меню обязательно будет привлекать посетителей. Красочные фотографии блюд, которые они увидят, не останутся без внимания и вызовут желание их попробовать. Stravopys предлагает воспользоваться функцией, которая поможет увеличить продажи и осведомить посетителей о блюде дня и специальном предложении. А в скором времени в сервисе появится возможность создавать страницу с мероприятиями, что непременно понравится гостям.

Создайте свое новое электронное меню в ресторан без каких-либо обязательств, ведь сервис абсолютно бесплатный. Для получения детальной информации свяжитесь с нами: info@brgprojects.com, info@stravopys.com, +380 (66) 060 65 26, +380 (95) 253 36 29.

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рестораны меню приложение QR-код Stravopys
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