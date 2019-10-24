Рассольник на зиму с перловкой: пошаговый рецепт приготовления
Рецепт заготовки для супа на зиму
Классический рассольник готовится с перловкой, мясом и солеными огурцами. Название "рассольник" происходит от слова "рассол" – главного ингредиента этого супа.
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Рассольник можно заготовить на зиму. Такая закрутка очень выручает, когда необходимо срочно приготовить обед, а времени совсем мало. Вам нужно будет лишь отварить картофель в мясном бульоне и добавить рассольник из банки.
Рассольник на зиму в банках
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 79 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г перловой крупы
- 400 г лука
- 400 г моркови
- 1 кг помидор
- 1 кг огурцов
- 50 мл 9% уксуса
- 100 мл растительного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 1 столовая ложка соли
- 800 мл воды
Способ приготовления:
- Помидоры перекрутите через мясорубку и перелейте в толстостенный казан емкостью 5 л.
- Натрите очищенную морковь на средней терке, лук измельчите. Сложите овощи в казан.
- Свежие огурцы натрите или нарежьте тонкой соломкой, добавьте к овощам.
- Затем добавьте промытую перловую крупу, соль, сахар и растительное масло.
- Влейте воду и перемешайте. Накройте казан крышкой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и тушите 1 час. Периодически открывайте крышку и все хорошо перемешивайте.
- За 10 минут до окончания приготовления влейте уксус и перемешайте.
- Готовый рассольник сразу же разложите по стерилизованным банкам и закупорьте прокипяченным металлическими крышками.
- Переверните банки вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте полностью остыть.
- Готовый рассольник храните в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
Как правильно варить перловку
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 стакан крупы
- 3 стакана воды
Способ приготовления:
- Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов.
- Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
- Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
- Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут.
- Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный грибной рассольник. "Сегодня" также делились рецептами приготовления перловки.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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