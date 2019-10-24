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Рассольник на зиму с перловкой: пошаговый рецепт приготовления

Рецепт заготовки для супа на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Рассольник на зиму
Рассольник на зиму
Фото: Depositphotos

Классический рассольник готовится с перловкой, мясом и солеными огурцами. Название "рассольник" происходит от слова "рассол" – главного ингредиента этого супа.

Смотрите видео, как осовременить борщ и вареники:

Рассольник можно заготовить на зиму. Такая закрутка очень выручает, когда необходимо срочно приготовить обед, а времени совсем мало. Вам нужно будет лишь отварить картофель в мясном бульоне и добавить рассольник из банки.

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Рассольник на зиму в банках

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы
  • 400 г лука
  • 400 г моркови
  • 1 кг помидор
  • 1 кг огурцов
  • 50 мл 9% уксуса
  • 100 мл растительного масла
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка соли
  • 800 мл воды

Способ приготовления:

  1. Помидоры перекрутите через мясорубку и перелейте в толстостенный казан емкостью 5 л.
  2. Натрите очищенную морковь на средней терке, лук измельчите. Сложите овощи в казан.
  3. Свежие огурцы натрите или нарежьте тонкой соломкой, добавьте к овощам.
  4. Затем добавьте промытую перловую крупу, соль, сахар и растительное масло.
  5. Влейте воду и перемешайте. Накройте казан крышкой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и тушите 1 час. Периодически открывайте крышку и все хорошо перемешивайте.
  6. За 10 минут до окончания приготовления влейте уксус и перемешайте.
  7. Готовый рассольник сразу же разложите по стерилизованным банкам и закупорьте прокипяченным металлическими крышками.
  8. Переверните банки вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте полностью остыть.
  9. Готовый рассольник храните в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

Как правильно варить перловку

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 стакан крупы
  • 3 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов.
  2. Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
  3. Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
  4. Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут.
  5. Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный грибной рассольник. "Сегодня" также делились рецептами приготовления перловки.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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