Рассольник на зиму с перловкой: пошаговый рецепт приготовления

Рецепт заготовки для супа на зиму

Рассольник на зиму Фото: Depositphotos

Классический рассольник готовится с перловкой, мясом и солеными огурцами. Название "рассольник" происходит от слова "рассол" – главного ингредиента этого супа.

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Рассольник можно заготовить на зиму. Такая закрутка очень выручает, когда необходимо срочно приготовить обед, а времени совсем мало. Вам нужно будет лишь отварить картофель в мясном бульоне и добавить рассольник из банки.

Рассольник на зиму в банках

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

400 г лука

400 г моркови

1 кг помидор

1 кг огурцов

50 мл 9% уксуса

100 мл растительного масла

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка соли

800 мл воды

Способ приготовления:

Помидоры перекрутите через мясорубку и перелейте в толстостенный казан емкостью 5 л. Натрите очищенную морковь на средней терке, лук измельчите. Сложите овощи в казан. Свежие огурцы натрите или нарежьте тонкой соломкой, добавьте к овощам. Затем добавьте промытую перловую крупу, соль, сахар и растительное масло. Влейте воду и перемешайте. Накройте казан крышкой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и тушите 1 час. Периодически открывайте крышку и все хорошо перемешивайте. За 10 минут до окончания приготовления влейте уксус и перемешайте. Готовый рассольник сразу же разложите по стерилизованным банкам и закупорьте прокипяченным металлическими крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте полностью остыть. Готовый рассольник храните в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

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Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 стакан крупы

3 стакана воды

Способ приготовления:

Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов. Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления. Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут. Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный грибной рассольник. "Сегодня" также делились рецептами приготовления перловки.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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