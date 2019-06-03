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Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Рататуй удобнее всего готовить в большой стеклянной или керамической форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Рецепт рататуя в духовке
Рецепт рататуя в духовке
Фото: Depositphotos

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое чаще всего готовят летом. В оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. Сегодня в рататуй обязательно добавляют баклажаны. Встречаются даже варианты с картофелем, цветной капустой и мясом.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Рататуй: классический рецепт

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1-2 средних кабачка
  • 4-5 средних помидора
  • соль

Для томатного соуса:

  • 1 небольшая луковица
  • 1/2 шт. болгарского перца
  • 2 спелых и сладких помидора
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. сухого вина
  • 2 ст.л. оливкового масла для жарки 
  • соль
  • перец

Для пряной приправы:

  • 1/4 шт. перца чили 
  • 1/2 шт. болгарского перца
  • 1 ст.л. петрушки
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм.
  2. Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).
  3. Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками.
  4. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать.
  5. В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая.
  6. Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут.
  7. Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить.
  8. На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма.
  9. Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить.
  10. Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом.
  11. Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из картофеля с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить молодую картошку на сковороде.

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Источник: Сегодня
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