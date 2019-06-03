Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями
Рататуй удобнее всего готовить в большой стеклянной или керамической форме
Рататуй – это французское овощное блюдо, которое чаще всего готовят летом. В оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. Сегодня в рататуй обязательно добавляют баклажаны. Встречаются даже варианты с картофелем, цветной капустой и мясом.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Рататуй: классический рецепт
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1-2 средних кабачка
- 4-5 средних помидора
- соль
Для томатного соуса:
- 1 небольшая луковица
- 1/2 шт. болгарского перца
- 2 спелых и сладких помидора
- 1 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. сухого вина
- 2 ст.л. оливкового масла для жарки
- соль
- перец
Для пряной приправы:
- 1/4 шт. перца чили
- 1/2 шт. болгарского перца
- 1 ст.л. петрушки
- 1 зубчик чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм.
- Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).
- Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками.
- Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать.
- В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая.
- Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут.
- Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить.
- На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма.
- Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить.
- Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом.
- Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из картофеля с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить молодую картошку на сковороде.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо Как приготовить цветную капусту в кляре Как приготовить плов со свининой - рецепт в мультиварке Как приготовить вареники из заварного теста с вишней
Источник: Сегодня