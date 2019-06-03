Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Рататуй удобнее всего готовить в большой стеклянной или керамической форме

Рецепт рататуя в духовке Фото: Depositphotos

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое чаще всего готовят летом. В оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. Сегодня в рататуй обязательно добавляют баклажаны. Встречаются даже варианты с картофелем, цветной капустой и мясом.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Рататуй: классический рецепт

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1-2 средних кабачка

4-5 средних помидора

соль

Для томатного соуса:

1 небольшая луковица

1/2 шт. болгарского перца

2 спелых и сладких помидора

1 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. сухого вина

2 ст.л. оливкового масла для жарки

соль

перец

Для пряной приправы:

1/4 шт. перца чили

1/2 шт. болгарского перца

1 ст.л. петрушки

1 зубчик чеснока

3 ст.л. оливкового масла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: фаршированные кабачки с творогом и маслинами

Рецепт приготовления:

Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм. Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров). Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать. В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая. Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут. Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить. На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма. Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить. Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом. Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеканку из картофеля с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить молодую картошку на сковороде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram