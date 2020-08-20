Рецепт аппетитного блинного пирога с грибами, овощами и сливочным соусом
Из обычных блинов можно приготовить целый закусочный торт
Блинный пирог с грибами, беконом, овощами и сливочным соусом – это аппетитная горячая закуска, которая украсит любой праздничный стол. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.
Закусочный пирог с опятами и беконом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 218 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 тонких блина на молоке
- 30 г бекона
- 70 г опят
- 30 г помидора
- 30 г сладкого перца
- 40 г твердого сыра
- 20 г сливочного масла
- Лист салата
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Для соуса:
- 30 г сливок 20 %
- 15 г жареных шампиньонов
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить блины со щавелем:
Способ приготовления:
- Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части.
- На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению).
- Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху.
- Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 °С в течение 5 минут.
Как сделать соус для блинного пирога
Сливки смешать с кусочками жареных шампиньонов, добавить соевый соус, дать закипеть, посолить и поперчить по вкусу. Блины выложить на лист салата, полить соусом и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом тонких блинчиков на пиве с грибами и сыром.
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