Рецепт аппетитного блинного пирога с грибами, овощами и сливочным соусом

Из обычных блинов можно приготовить целый закусочный торт

Блинный пирог с грибами, беконом, овощами и сливочным соусом – это аппетитная горячая закуска, которая украсит любой праздничный стол. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.

Закусочный пирог с опятами и беконом

Блинный пирог с грибами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 тонких блина на молоке

30 г бекона

70 г опят

30 г помидора

30 г сладкого перца

40 г твердого сыра

20 г сливочного масла

Лист салата

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Для соуса:

30 г сливок 20 %

15 г жареных шампиньонов

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить блины со щавелем:

Способ приготовления:

Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части. На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению). Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху. Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 °С в течение 5 минут.

Как сделать соус для блинного пирога

Сливки смешать с кусочками жареных шампиньонов, добавить соевый соус, дать закипеть, посолить и поперчить по вкусу. Блины выложить на лист салата, полить соусом и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом тонких блинчиков на пиве с грибами и сыром.

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