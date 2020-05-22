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Рецепт аппетитной закуски из кабачков: рулетики в духовке с мясным фаршем

Сегодня, 14:14

Один из самых удачных рецептов из молодых кабачков

Чтобы приготовить рулетики из кабачков с мясом, нужно очень тонко нарезать овощи. Отлично, если у вас специальная шинковка.

На каждый ломтик следует положить слой мясного фарша с луком и сыром и свернуть в рулет. А дальше запечь кабачковые рулетики до готовности в духовке.

Кстати, вместо молодых кабачков вы можете использовать цукини. Подойдут как желтые, так и зеленые.

Рулетики из кабачков с фаршем

Рулетики из кабачков в духовке
Рулетики из кабачков в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 106 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г куриного или смешанного фарша
  • 1 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. сметаны
  • 100 г сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи, зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки.
  2. Лук почистить, измельчить и добавить в фарш.
  3. Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать.
  4. Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет.
  5. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной.
  6. Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут.
  7. За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.

Как подавать рулетики из кабачков

Рулеты можно подавать с разными соусами, гарнирами, салатами.

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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