Рецепт аппетитной закуски из кабачков: рулетики в духовке с мясным фаршем
Один из самых удачных рецептов из молодых кабачков
Чтобы приготовить рулетики из кабачков с мясом, нужно очень тонко нарезать овощи. Отлично, если у вас специальная шинковка.
На каждый ломтик следует положить слой мясного фарша с луком и сыром и свернуть в рулет. А дальше запечь кабачковые рулетики до готовности в духовке.
Кстати, вместо молодых кабачков вы можете использовать цукини. Подойдут как желтые, так и зеленые.
Рулетики из кабачков с фаршем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 106 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г куриного или смешанного фарша
- 1 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст.л. сметаны
- 100 г сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Специи, зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки.
- Лук почистить, измельчить и добавить в фарш.
- Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать.
- Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной.
- Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут.
- За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.
Как подавать рулетики из кабачков
Рулеты можно подавать с разными соусами, гарнирами, салатами.
Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:
Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
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