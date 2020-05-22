Рецепт аппетитной закуски из кабачков: рулетики в духовке с мясным фаршем

Один из самых удачных рецептов из молодых кабачков

Чтобы приготовить рулетики из кабачков с мясом, нужно очень тонко нарезать овощи. Отлично, если у вас специальная шинковка.

На каждый ломтик следует положить слой мясного фарша с луком и сыром и свернуть в рулет. А дальше запечь кабачковые рулетики до готовности в духовке.

Кстати, вместо молодых кабачков вы можете использовать цукини. Подойдут как желтые, так и зеленые.

Рулетики из кабачков с фаршем

Рулетики из кабачков в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

106 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г куриного или смешанного фарша

1 луковицы

4 зубчика чеснока

2 ст.л. сметаны

100 г сыра

Соль, перец – по вкусу

Специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки. Лук почистить, измельчить и добавить в фарш. Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать. Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной. Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут. За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.

Как подавать рулетики из кабачков

Рулеты можно подавать с разными соусами, гарнирами, салатами.

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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