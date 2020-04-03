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Рецепт ароматного имбирно-лимонного чизкейка от Юлии Высоцкой

Готовим вкусный домашний чизкейк в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 09:08

Нежный чизкейк от Юлии Высоцкой с основой из имбирного печенья и творожно-лимонной начинкой – прекрасный десерт для выходного дня. Он вкусный, необычный и довольной простой в приготовлении.

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Чизкейк можно украсить тем вареньем, которое вам нравится, подойдет и апельсиновое, и малиновое. А имбирное печенье для основы можно испечь самостоятельно.

Имбирно-лимонный чизкейк

Имбирно-лимонный чизкейк
Имбирно-лимонный чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Калорийность:

  • 513 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 400 г зерного творога 9%
  • 150 г имбирного печенья
  • 3 куриных яйца
  • 120 г сахара
  • 100 г лимонного варенья
  • 60 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • 4 ст. л. сливочного сыра
  • 2 ст. л. жирной сметаны
  • 1 ст. л. крахмала

Смотрите видео, как приготовить диетический клубничный чизкейк:

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 160°С.
  2. Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку.
  3. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать.
  4. В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок.
  5. Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером.
  6. Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать.
  7. Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку.
  8. Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть.
  9. Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут.
  10. Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.

Полезные советы от Юлии Высоцкой

  • Для начинки понадобится пять столовых ложек цитрусового сока, поэтому выбирайте лимон посочнее.
  • Форму для выпечки лучше взять диаметром 22-25 см. Корж перед выпеканием нужно ненадолго поставить в холодильник или морозилку – на нем проще потом распределять начинку.
  • Важно не передержать чизкейк в духовке, чтобы он был нежным.

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

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Источник: Сегодня
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