Рецепт ароматного имбирно-лимонного чизкейка от Юлии Высоцкой
Готовим вкусный домашний чизкейк в духовке
Нежный чизкейк от Юлии Высоцкой с основой из имбирного печенья и творожно-лимонной начинкой – прекрасный десерт для выходного дня. Он вкусный, необычный и довольной простой в приготовлении.
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Чизкейк можно украсить тем вареньем, которое вам нравится, подойдет и апельсиновое, и малиновое. А имбирное печенье для основы можно испечь самостоятельно.
Имбирно-лимонный чизкейк
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Калорийность:
- 513 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 400 г зерного творога 9%
- 150 г имбирного печенья
- 3 куриных яйца
- 120 г сахара
- 100 г лимонного варенья
- 60 г сливочного масла
- 1 лимон
- 4 ст. л. сливочного сыра
- 2 ст. л. жирной сметаны
- 1 ст. л. крахмала
Смотрите видео, как приготовить диетический клубничный чизкейк:
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 160°С.
- Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку.
- Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать.
- В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок.
- Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером.
- Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать.
- Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку.
- Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть.
- Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут.
- Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.
Полезные советы от Юлии Высоцкой
- Для начинки понадобится пять столовых ложек цитрусового сока, поэтому выбирайте лимон посочнее.
- Форму для выпечки лучше взять диаметром 22-25 см. Корж перед выпеканием нужно ненадолго поставить в холодильник или морозилку – на нем проще потом распределять начинку.
- Важно не передержать чизкейк в духовке, чтобы он был нежным.
Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.
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Источник: Сегодня