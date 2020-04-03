Рецепт ароматного имбирно-лимонного чизкейка от Юлии Высоцкой

Готовим вкусный домашний чизкейк в духовке

Нежный чизкейк от Юлии Высоцкой с основой из имбирного печенья и творожно-лимонной начинкой – прекрасный десерт для выходного дня. Он вкусный, необычный и довольной простой в приготовлении.

Чизкейк можно украсить тем вареньем, которое вам нравится, подойдет и апельсиновое, и малиновое. А имбирное печенье для основы можно испечь самостоятельно.

Имбирно-лимонный чизкейк

Имбирно-лимонный чизкейк Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 10 минут

Калорийность:

513 ккал на порцию

Ингредиенты:

400 г зерного творога 9%

150 г имбирного печенья

3 куриных яйца

120 г сахара

100 г лимонного варенья

60 г сливочного масла

1 лимон

4 ст. л. сливочного сыра

2 ст. л. жирной сметаны

1 ст. л. крахмала

Смотрите видео, как приготовить диетический клубничный чизкейк:

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 160°С. Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать. В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок. Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером. Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать. Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку. Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть. Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут. Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.

Полезные советы от Юлии Высоцкой

Для начинки понадобится пять столовых ложек цитрусового сока, поэтому выбирайте лимон посочнее.

Форму для выпечки лучше взять диаметром 22-25 см. Корж перед выпеканием нужно ненадолго поставить в холодильник или морозилку – на нем проще потом распределять начинку.

Важно не передержать чизкейк в духовке, чтобы он был нежным.

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

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