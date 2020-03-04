Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт ароматного песочного печенья с апельсином

Готовим вкусное домашнее печенье в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 17:04

Песочное печенье – одно из самых простых, вкусных и любимых. Классический рецепт можно разнообразить, если добавить в тесто мелко натертую апельсиновую цедру или масло. Так печенье приобретет потрясающий цитрусовый аромат.

Читайте также:
Как испечь быстрое печенье на сметане

Количество ингредиентов рассчитано примерно на 30 печений. Мы советуем не заменять сахарную пудру обычным сахаром, так как именно пудра делает выпечку очень нежной.

Песочное печенье с апельсином

Апельсиновое печенье
Апельсиновое печенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 403 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 225 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1/2 чашки + 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1/4 чашки крахмала или рисовой муки
  • 1 1/2 чашки пшеничной муки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка ванили
  • 1 1/2 чайной ложки апельсинового масла или мелко натертой цедры

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС.
  2. Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным.
  3. Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной.
  4. Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать.
  5. Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто.
  6. Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга.
  7. Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым.
  8. Переложить печенье на решетку и оставить остывать.

На заметку

Печенье можно покрыть глазурью. Для этого нужно добавить к сахарной пудре немного апельсинового сока или воды. Нужно вливать буквально по несколько капель, пока глазурь не станет правильной консистенции. Обмакнуть каждое печенье в глазурь и оставить застывать.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ореховое печенье с миндальными лепестками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного печенья с трещинками от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь яблочный пирог "Букет роз" на 8 Марта Как испечь постный кофейный пирог с яблоками и изюмом Вкусный постный завтрак: банановые оладьи на кокосовом молоке Как правильно выбирать и хранить свежие шампиньоны
апельсины печенье выпечка рецепт глазурь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Тесто заварное: способ приготовления
Тесто заварное: способ приготовления

Популярные статьи

Сегодня, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Сегодня, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

2 мартаFun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса