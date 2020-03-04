Рецепт ароматного песочного печенья с апельсином

Готовим вкусное домашнее печенье в духовке

Песочное печенье – одно из самых простых, вкусных и любимых. Классический рецепт можно разнообразить, если добавить в тесто мелко натертую апельсиновую цедру или масло. Так печенье приобретет потрясающий цитрусовый аромат.

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Количество ингредиентов рассчитано примерно на 30 печений. Мы советуем не заменять сахарную пудру обычным сахаром, так как именно пудра делает выпечку очень нежной.

Песочное печенье с апельсином

Апельсиновое печенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

403 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г сливочного масла комнатной температуры

1/2 чашки + 2 столовые ложки сахарной пудры

1/4 чашки крахмала или рисовой муки

1 1/2 чашки пшеничной муки

1/2 чайной ложки соли

1 чайная ложка ванили

1 1/2 чайной ложки апельсинового масла или мелко натертой цедры

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным. Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной. Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать. Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто. Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым. Переложить печенье на решетку и оставить остывать.

На заметку

Печенье можно покрыть глазурью. Для этого нужно добавить к сахарной пудре немного апельсинового сока или воды. Нужно вливать буквально по несколько капель, пока глазурь не станет правильной консистенции. Обмакнуть каждое печенье в глазурь и оставить застывать.

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