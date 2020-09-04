Рецепт ароматного сырно-чесночного хлеба от модели Крисси Тейген
Модель называет эту закуску "хлеб-броненосец"
Популярная американская модель Крисси Тейген всерьез увлекается готовкой. Она ведет блог, где делится рецептами блюд, о которых узнала, путешествуя по миру.
Крисси также выпустила несколько кулинарных книг. Чесночный хлеб в духовке с сыром – один из ее самых популярных рецептов. Это восхитительная горячая закуска, которая требует минимум усилий на приготовление.
Сырно-чесночный хлеб от Крисси Тейген
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 3 чашки тертого сыра моцарелла
- 170 г сливочного масла комнатной температуры
- 1/2 стакана майонеза
- 1 1/2 стакана мелко натертого сыра пармезан
- 2 столовые ложки измельченного чеснока (около 4 зубчиков)
- 1 чайная ложка хлопьев красного перца
- 1 чайная ложка кошерной соли
- 1 чайная ложка свежемолотого черного перца
- Круглая буханка французского хлеба весом 450 г
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °С.
- В миске смешайте моцареллу, масло, майонез, пармезан, чеснок, хлопья красного перца, соль и черный перец.
- Используя зубчатый хлебный нож, сделайте в буханке глубокие надрезы на расстоянии 5 см друг от друга. Старайтесь не прорезать нижнюю часть хлеба.
- Выложите хлеб на большой лист фольги на противне. Заполните большей частью сырной смеси все надрезы в буханке. Смажьте остатками смеси верх хлеба.
- Сбрызните еще один лист фольги кулинарным спреем и положите его на верхнюю часть буханки влажной стороной вниз. Скрепите оба листа фольги между собой.
- Выпекайте 20 минут, затем уменьшите температуру духовки до 180 °С. Снимите верхний лист фольги и запекайте до тех пор, пока хлеб не подрумянится, а сыр не расплавится, еще 15-20 минут.
Как подавать блюдо
Подавайте хлеб горячим, разламывая его на порционные кусочки.
Смотрите видео, как испечь луковый хлеб:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с сыром по рецепту Крисси Тейген, а также делились ее рецептом арбузного коктейля с водкой.
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