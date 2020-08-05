Рецепт ароматного зеленого соуса из авокадо, петрушки и чеснока

Лето – пора свежей зелени, а значит самое время готовить зеленый соус

Зеленый соус из авокадо с петрушкой и чесноком – прекрасное дополнение к запеченному мясу, рыбе и овощным котлетам, а также к пасте и салатам.

Чтобы соус получился вкусным, выбирайте только спелые авокадо с маслянистой мякотью.

Зеленый соус из авокадо с петрушкой

Зеленый соус: рецепт с фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Зелень петрушки – 200 г

Зелень укропа – 200 г

Авокадо – 1 шт.

Соль – по вкусу

Чеснок – 1 зубок

Масло растительное – 1 ст.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Вода – 1 ст.л.

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Способ приготовления:

Зелень петрушки и укропа (можно использовать свежезамороженную зелень), чеснок перекрутите на мясорубке вместе с очищенной от косточки и кожуры мякотью авокадо. Или измельчите все с помощью блендера. Добавьте соль, масло и лимонный сок и все тщательно перемешайте.

Полезный совет

Если соус получился слишком густой, разведите его водой.

Смотрите видео, как сделать салат из авокадо с овощами:

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.

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