Рецепт ароматного зеленого соуса из авокадо, петрушки и чеснока
Лето – пора свежей зелени, а значит самое время готовить зеленый соус
Зеленый соус из авокадо с петрушкой и чесноком – прекрасное дополнение к запеченному мясу, рыбе и овощным котлетам, а также к пасте и салатам.
Чтобы соус получился вкусным, выбирайте только спелые авокадо с маслянистой мякотью.
Зеленый соус из авокадо с петрушкой
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Зелень петрушки – 200 г
- Зелень укропа – 200 г
- Авокадо – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Чеснок – 1 зубок
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Вода – 1 ст.л.
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Способ приготовления:
- Зелень петрушки и укропа (можно использовать свежезамороженную зелень), чеснок перекрутите на мясорубке вместе с очищенной от косточки и кожуры мякотью авокадо. Или измельчите все с помощью блендера.
- Добавьте соль, масло и лимонный сок и все тщательно перемешайте.
Полезный совет
Если соус получился слишком густой, разведите его водой.
Смотрите видео, как сделать салат из авокадо с овощами:
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.
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