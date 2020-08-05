Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт ароматного зеленого соуса из авокадо, петрушки и чеснока

Сегодня, 16:15

Лето – пора свежей зелени, а значит самое время готовить зеленый соус

Зеленый соус из авокадо с петрушкой и чесноком – прекрасное дополнение к запеченному мясу, рыбе и овощным котлетам, а также к пасте и салатам.

Чтобы соус получился вкусным, выбирайте только спелые авокадо с маслянистой мякотью.

Зеленый соус из авокадо с петрушкой

Зеленый соус: рецепт с фото
Зеленый соус: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Зелень петрушки – 200 г
  • Зелень укропа – 200 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – 1 зубок
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Вода – 1 ст.л.

Читайте также:
Как приготовить мексиканский соус гуакамоле

Способ приготовления:

  1. Зелень петрушки и укропа (можно использовать свежезамороженную зелень), чеснок перекрутите на мясорубке вместе с очищенной от косточки и кожуры мякотью авокадо. Или измельчите все с помощью блендера.
  2. Добавьте соль, масло и лимонный сок и все тщательно перемешайте.

Полезный совет

Если соус получился слишком густой, разведите его водой.

Смотрите видео, как сделать салат из авокадо с овощами:

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Белая сангрия с киви и яблоками: рецепт приготовления Как сварить суп-пюре из цветной капусты с креветками Сибас в духовке с пряными травами и чесноком: рецепт дня Баклажаны в остром соусе на зиму с кунжутом: рецепт приготовления
зелень соус рецепт авокадо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Сегодня, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет вышел на сцену
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет вышел на сцену
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять