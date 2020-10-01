Рецепт ароматной кокосовой панна котты с розовой водой

Необычный вариант популярного десерта

Панна котта на кокосовом молоке – популярный десерт в необычной вариации. Благодаря кокосовому молоку и розовой воде панна котта имеет потрясающие вкус и аромат, а жирные сливки придают десерту нежную кремовую консистенцию. Прекрасный вариант для любителей поэкспериментировать с классическими рецептами!

Панна котта с кокосовым молоком и розовой водой

Панна котта с розой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан кокосового молока

2 ст.л. жирных сливок

2 ст.л. сахара

1 ст.л. розовой воды

5 г желатина

Способ приготовления:

В сотейнике соединить кокосовое молоко, сливки, сахар и желатин. Нагревать, помешивая, до полного растворения желатина. В неглубокой миске соединить желатиновую смесь с розовой водой и 1-2 каплями пищевого красителя. Перемешать. Остудить, разлить по формам и поставить в холодильник на 2-3 часа.

Как декорировать десерт

Украсить розовыми лепестками.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить панна котту с двумя видами фруктового желе, а также делились рецептом лавандовой панна котты.

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