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Рецепт ароматной кокосовой панна котты с розовой водой

Сегодня, 19:02

Необычный вариант популярного десерта

Панна котта на кокосовом молоке – популярный десерт в необычной вариации. Благодаря кокосовому молоку и розовой воде панна котта имеет потрясающие вкус и аромат, а жирные сливки придают десерту нежную кремовую консистенцию. Прекрасный вариант для любителей поэкспериментировать с классическими рецептами!

Панна котта с кокосовым молоком и розовой водой

Панна котта с розой
Панна котта с розой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан кокосового молока
  • 2 ст.л. жирных сливок
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. розовой воды
  • 5 г желатина

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Способ приготовления:

  1. В сотейнике соединить кокосовое молоко, сливки, сахар и желатин.
  2. Нагревать, помешивая, до полного растворения желатина.
  3. В неглубокой миске соединить желатиновую смесь с розовой водой и 1-2 каплями пищевого красителя. Перемешать.
  4. Остудить, разлить по формам и поставить в холодильник на 2-3 часа.

Как декорировать десерт

Украсить розовыми лепестками.

Смотрите видео, как приготовить итальянский творожный десерт:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить панна котту с двумя видами фруктового желе, а также делились рецептом лавандовой панна котты.

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Источник: Сегодня
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