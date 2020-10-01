Рецепт ароматной кокосовой панна котты с розовой водой
Необычный вариант популярного десерта
Панна котта на кокосовом молоке – популярный десерт в необычной вариации. Благодаря кокосовому молоку и розовой воде панна котта имеет потрясающие вкус и аромат, а жирные сливки придают десерту нежную кремовую консистенцию. Прекрасный вариант для любителей поэкспериментировать с классическими рецептами!
Панна котта с кокосовым молоком и розовой водой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 188 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан кокосового молока
- 2 ст.л. жирных сливок
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. розовой воды
- 5 г желатина
Способ приготовления:
- В сотейнике соединить кокосовое молоко, сливки, сахар и желатин.
- Нагревать, помешивая, до полного растворения желатина.
- В неглубокой миске соединить желатиновую смесь с розовой водой и 1-2 каплями пищевого красителя. Перемешать.
- Остудить, разлить по формам и поставить в холодильник на 2-3 часа.
Как декорировать десерт
Украсить розовыми лепестками.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить панна котту с двумя видами фруктового желе, а также делились рецептом лавандовой панна котты.
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