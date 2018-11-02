Рецепт азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича
Кулинар готовит дим-самы с креветками и зеленым луком
Участник "МастерШеф" на канале СТБ Иван Миланович много лет прожил в Индонезии, и навсегда полюбил азиатскую культуру. Дим-самы, они же азиатские пельмени, – это южно- китайский завтрак, который стал популярным во всем мире. Ваня поделился своим рецептом этой необычной закуски, именно с ней он пришел покорять судей на кастинге "МастерШеф". Как говорит участник, главная составляющая дим-самов – это рисовое тесто, которое раскатывают до полупрозрачного состояния.
Дим-самы с креветками и зеленым луком
Для теста:
- 70 г рисовой муки
- 30 г муки из клейкого риса
- 70 г кукурузного крахмала
- 30 картофельного крахмала
- 110 г крутого кипятка
Для начинки:
- Креветки
- Зеленый лук
- Кунжутное масло
- Картофельный крахмал
- Тертый корень имбиря
- Соль
- Черный перец
Рецепт приготовления:
- Все сухие ингредиенты для теста перемешать и заварить крутым кипятком. Многое зависит от качества самой муки и крахмала, так что если тесто получается густоватое, нужно просто добавить еще немного кипятка.
- После того как тесто готово, оно должно настояться около 20-30 минут, для выделения клейковины. Креветки почистить, измельчить на фарш и перемешать с другими ингредиентами. Немного крахмала в самом фарше необходимо для того, чтобы начинка не пустила сок во время готовки и тесто не размокло.
- После того как тесто настоялось, его нужно раскатать до полупрозрачного состояния. Если не удается достичь прозрачности, можно добавить немного оливкового масла. Кстати, лучше получается раскатывать, присыпая скалку крахмалом.
- Поместите начинку внутрь теста и придайте ту форму, которая вам по душе. Это может быть форма ракушки, мешочка, шарика, и любая другая.
- Готовятся дим-самы на пару 4-5 минут. Эту закуску также готовят с мясной, рыбной и овощной начинкой.
Напомним, ранее Иван Миланович уже делился фирменным рецептом карбонары. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.
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Источник: "Сегодня"