Рецепт азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича

Кулинар готовит дим-самы с креветками и зеленым луком

Дим-самы от Ивана Милановича Фото: пресс-служба СТБ

Участник "МастерШеф" на канале СТБ Иван Миланович много лет прожил в Индонезии, и навсегда полюбил азиатскую культуру. Дим-самы, они же азиатские пельмени, – это южно- китайский завтрак, который стал популярным во всем мире. Ваня поделился своим рецептом этой необычной закуски, именно с ней он пришел покорять судей на кастинге "МастерШеф". Как говорит участник, главная составляющая дим-самов – это рисовое тесто, которое раскатывают до полупрозрачного состояния.

Дим-самы с креветками и зеленым луком

Для теста:

70 г рисовой муки

30 г муки из клейкого риса

70 г кукурузного крахмала

30 картофельного крахмала

110 г крутого кипятка

Для начинки:

Креветки

Зеленый лук

Кунжутное масло

Картофельный крахмал

Тертый корень имбиря

Соль

Черный перец

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Рецепт приготовления:

Все сухие ингредиенты для теста перемешать и заварить крутым кипятком. Многое зависит от качества самой муки и крахмала, так что если тесто получается густоватое, нужно просто добавить еще немного кипятка. После того как тесто готово, оно должно настояться около 20-30 минут, для выделения клейковины. Креветки почистить, измельчить на фарш и перемешать с другими ингредиентами. Немного крахмала в самом фарше необходимо для того, чтобы начинка не пустила сок во время готовки и тесто не размокло. После того как тесто настоялось, его нужно раскатать до полупрозрачного состояния. Если не удается достичь прозрачности, можно добавить немного оливкового масла. Кстати, лучше получается раскатывать, присыпая скалку крахмалом. Поместите начинку внутрь теста и придайте ту форму, которая вам по душе. Это может быть форма ракушки, мешочка, шарика, и любая другая. Готовятся дим-самы на пару 4-5 минут. Эту закуску также готовят с мясной, рыбной и овощной начинкой.

Иван Миланович Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее Иван Миланович уже делился фирменным рецептом карбонары. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.