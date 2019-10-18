Рецепт биквитного торта с фруктами и взбитыми сливками
Готовим торт из бисквитного теста с кремом и фруктами
Научившись выпекать классический бисквит, вы сумеете порадовать близких и быстрым десертом, где корж можно перемазать кремом, украсить фруктами, и приготовить более сложные сладкие блюда.
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Мы поделимся рецептом бисквитного торта со взбитыми сливками, миндальными хлопьями и свежими фруктами. Он получается очень вкусным и красивым, поэтому его можно приготовить на любой праздник.
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Бисквитный торт с фруктами и сливочным кремом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 140 ккал на 100 г
Для бисквита:
- 125 г муки
- 4 яйца
- 180 г сахара
- 1/2 чайной ложки экстракта ванили или ванильного сахара
Для крема:
- 30 г мелкого сахара или сахарной пудры
- 300-400 г сливок 33%-40%
- 30 мл ликера
- 1 пакетик загустителя для сливок
Для украшения:
- Миндальные лепестки (или измельченные орехи)
- Свежие фрукты и ягоды
Способ приготовления:
- Сделать тесто. Яйца комнатной температуры взбиваем на большой скорости до увеличения массы. Далее, не переставая взбивать, вводим сахар и продолжаем взбивать еще 10 минут. После этого добавляем ликер и ваниль.
- Просеиваем муку, после чего постепенно добавляем муку в яичную смесь, перемешивая снизу вверх.
- Дно формы застилаем пекарской бумагой, внутреннюю часть бумаги кладем на дно формы. Бумагу и стенки формы не смазываем.
- Заполняем форму тестом, разравниваем и выпекаем в прогретой до 170 °С духовке. Выпекать бисквит нужно 35-50 минут до золотистого цвета. Первые 35 минут духовку нельзя открывать, иначе торт может осесть. После проверьте корж зубочисткой.
- Готовому бисквиту, не вынимая его из формы, нужно дать остыть. После этого бисквит в форме необходимо подрезать по кругу и только тогда извлечь из формы. Извлеченный бисквит разрезаем на две части. Низ бисквита лучше сделать верхом тогда готовый торт будет ровный.
- Приготовить крем. Соединить 3-4 столовые ложки сливок соединить с ликером. Остальные сливки начать взбивать с порошком для сливок на малой скорости, постепенно увеличивая скорость и в конце взбивания добавить 30 г сахара. Сливки взбить до устойчивых пиков. Затем в самом конце взбивания добавить сливки с ликером.
- Нижний бисквит смазываем кремом. Кладем второй корж. Намазываем бок торта кремом, и украшаем его миндальными лепестками или измельченными орехами. Очень удобно наносить лепестки или орехи на бока бисквита лопаткой для торта или широким ножом.
- Сверху торт намазать оставшимся кремом, украсить фруктами и ягодами.
Полезные советы по приготовлению торта
- Если у вас нет загустителя для сливок, смешайте 1 чайную ложку сахарной пудры с 1 чайной ложкой крахмала.
- Миндальные лепестки нужно предварительно обжарить на сухой сковороде.
- Сливки обязательно должны быть жирными и хорошо охлажденными, иначе они не взобьются.
- Если торт готовится заранее, лучше украсить его фруктами и ягодами перед подачей на стол, до этого торт должен находить в холодильнике.
Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного бисквита. "Сегодня" также рассказывали, как испечь бисквитный торт с черникой.
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