Рецепт биквитного торта с фруктами и взбитыми сливками

Готовим торт из бисквитного теста с кремом и фруктами

Бисквитный торт с кремом и фруктами Фото: Depositphotos

Научившись выпекать классический бисквит, вы сумеете порадовать близких и быстрым десертом, где корж можно перемазать кремом, украсить фруктами, и приготовить более сложные сладкие блюда.

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Мы поделимся рецептом бисквитного торта со взбитыми сливками, миндальными хлопьями и свежими фруктами. Он получается очень вкусным и красивым, поэтому его можно приготовить на любой праздник.

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Бисквитный торт с фруктами и сливочным кремом

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

140 ккал на 100 г

Для бисквита:

125 г муки

4 яйца

180 г сахара

1/2 чайной ложки экстракта ванили или ванильного сахара

Для крема:

30 г мелкого сахара или сахарной пудры

300-400 г сливок 33%-40%

30 мл ликера

1 пакетик загустителя для сливок

Для украшения:

Миндальные лепестки (или измельченные орехи)

Свежие фрукты и ягоды

Способ приготовления:

Сделать тесто. Яйца комнатной температуры взбиваем на большой скорости до увеличения массы. Далее, не переставая взбивать, вводим сахар и продолжаем взбивать еще 10 минут. После этого добавляем ликер и ваниль. Просеиваем муку, после чего постепенно добавляем муку в яичную смесь, перемешивая снизу вверх. Дно формы застилаем пекарской бумагой, внутреннюю часть бумаги кладем на дно формы. Бумагу и стенки формы не смазываем. Заполняем форму тестом, разравниваем и выпекаем в прогретой до 170 °С духовке. Выпекать бисквит нужно 35-50 минут до золотистого цвета. Первые 35 минут духовку нельзя открывать, иначе торт может осесть. После проверьте корж зубочисткой. Готовому бисквиту, не вынимая его из формы, нужно дать остыть. После этого бисквит в форме необходимо подрезать по кругу и только тогда извлечь из формы. Извлеченный бисквит разрезаем на две части. Низ бисквита лучше сделать верхом тогда готовый торт будет ровный. Приготовить крем. Соединить 3-4 столовые ложки сливок соединить с ликером. Остальные сливки начать взбивать с порошком для сливок на малой скорости, постепенно увеличивая скорость и в конце взбивания добавить 30 г сахара. Сливки взбить до устойчивых пиков. Затем в самом конце взбивания добавить сливки с ликером. Нижний бисквит смазываем кремом. Кладем второй корж. Намазываем бок торта кремом, и украшаем его миндальными лепестками или измельченными орехами. Очень удобно наносить лепестки или орехи на бока бисквита лопаткой для торта или широким ножом. Сверху торт намазать оставшимся кремом, украсить фруктами и ягодами.

Полезные советы по приготовлению торта

Если у вас нет загустителя для сливок, смешайте 1 чайную ложку сахарной пудры с 1 чайной ложкой крахмала.

Миндальные лепестки нужно предварительно обжарить на сухой сковороде.

Сливки обязательно должны быть жирными и хорошо охлажденными, иначе они не взобьются.

Если торт готовится заранее, лучше украсить его фруктами и ягодами перед подачей на стол, до этого торт должен находить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного бисквита. "Сегодня" также рассказывали, как испечь бисквитный торт с черникой.

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