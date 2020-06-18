Рецепт быстрого крем-супа из кабачков

Готовим простой овощной суп со сливками

Этот овощной крем-суп с кабачками получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Его можно приготовить на обед летом, он прекрасно подходит для детского или диетического питания.

Вместо кабачков подойдут цукини, а осенью и зимой в супе будет хороша тыква.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

47 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 л куриного бульона

200 мл сливок 20%

4-5 молодых кабачков

1-2 картофелины

1-2 моркови

1 репчатый лук

1 зубчик чеснока

2 ст. л. растительного масла

Гренки – для украшения

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать. В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок. Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут. Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре. Разогреть сливки. В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться.

Как подавать суп

Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.

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