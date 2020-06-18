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Рецепт быстрого крем-супа из кабачков

Сегодня, 12:08

Готовим простой овощной суп со сливками

Этот овощной крем-суп с кабачками получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Его можно приготовить на обед летом, он прекрасно подходит для детского или диетического питания.

Вместо кабачков подойдут цукини, а осенью и зимой в супе будет хороша тыква.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 47 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 л куриного бульона
  • 200 мл сливок 20%
  • 4-5 молодых кабачков
  • 1-2 картофелины
  • 1-2 моркови
  • 1 репчатый лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Гренки – для украшения
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать.
  2. В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок.
  3. Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут.
  4. Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.
  5. Разогреть сливки.
  6. В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться.

Как подавать суп

Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.

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Источник: Сегодня
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