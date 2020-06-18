Рецепт быстрого крем-супа из кабачков
Готовим простой овощной суп со сливками
Этот овощной крем-суп с кабачками получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Его можно приготовить на обед летом, он прекрасно подходит для детского или диетического питания.
Вместо кабачков подойдут цукини, а осенью и зимой в супе будет хороша тыква.
Крем-суп из кабачков
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 47 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 л куриного бульона
- 200 мл сливок 20%
- 4-5 молодых кабачков
- 1-2 картофелины
- 1-2 моркови
- 1 репчатый лук
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Гренки – для украшения
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать.
- В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок.
- Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут.
- Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.
- Разогреть сливки.
- В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться.
Как подавать суп
Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.
Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.
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